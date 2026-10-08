Как действовать в транспорте во время обстрелов: в МВД объяснили

В Министерстве внутренних дел дали рекомендации, как во время российских обстрелов действовать в общественном транспорте и за рулем, если вблизи нет укрытия, а также объяснили, почему прятаться под мостом опасно.

Рекомендации обнародовала пресс-служба ведомства.

Как действовать в транспорте во время обстрелов

В МВД отмечают, что транспорт не может быть укрытием во время атак. Поэтому следует максимально быстро покинуть транспортное средство и найти более безопасное место.

В общественном транспорте рекомендуется попросить водителя остановиться, после чего быстро покинуть автобус или другой вид транспорта, и в дальнейшем держать большое расстояние от дороги или любых сооружений, которые могут обрушиться в результате удара.

Если обстрел застал при управлении авто, не стоит пытаться сбежать от него на скорости. В МВД рекомендуют остановиться, покинуть автомобиль и искать ближайшее безопасное углубление, в котором можно спрятаться. Автомобиль не защитит от обломков, а также может загореться.

Также в ведомстве объясняют, что мост или эстакада не являются безопасным местом для укрытия. Удар может повлечь за собой обвал моста или частичное разрушение.

Кроме того, если приходится ехать по территории активных боевых действий, даже прошлых — не делай остановок на обочине, поскольку можно наехать на взрывоопасные предметы. Также следует внимательно следить за предупредительными знаками на местности.

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Если во время обстрела рядом нет укрытия

найди ближайшее углубление и ложись лицом к земле;

скрести ноги и прикрой голову руками;

закрой глаза, открой рот;

ребенка необходимо прикрыть своим телом;

не поднимай голову, если нет крайней необходимости;

перейди в ближайшее укрытие, когда появится такая возможность.

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