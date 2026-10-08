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Как действовать в транспорте во время обстрелов: в МВД объяснили

Марина Слизовская, редактор сайта 08 октября 2026, 12:00 2 мин.
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Фото Facebook ГСЧС Украины

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