Мосты Киева через Днепр: как работают во время тревоги

В Киеве из-за усиленных атак российской армии по дорожной инфраструктуре ограничили движение по мостам через Днепр во время тревоги. Рассказываем в нашем материале, какие мосты Киева открыты и закрыты на период объявления воздушной тревоги.

Мосты Киева: как работают во время тревоги

Мосты Киева через Днепр функционируют с ограничением движения транспортных средств во время воздушной тревоги. Это связано с периодическими атаками российских военных, направленных на Южный и Северный мосты, в результате которых на них появились повреждения.

Как работает Южный мост

Южный мост уже неоднократно атакованный российскими беспилотниками полностью закрывался для движения автомобильного транспорта и метро даже при отсутствии воздушной тревоги.

3 октября Киевская городская военная администрация (КГВА) проинформировала о том, что движение по мосту с левого на правый берег осуществляется без ограничений. В то же время, с правого на левый берег движение ограничивается на 15 минут с момента объявления воздушной тревоги. После этого временного ограничения можно дальше свободно двигаться по Южному мосту.

Отмечается, что выезжать в направлении с правого на левый берег следует со стороны Столичного шоссе, Приднепровского шоссе и автовокзала Выдубичи.

Как работает Подольско-Воскресенский мост

Во время объявления или отбоя тревоги движение транспортных средств по Подольско-Воскресенскому мосту прекращается на 15 минут в обоих направлениях. По истечении этого временного промежутка можно продолжать движение в обычном режиме.

Как работают другие мосты Киева

Северный мост, Дарницкий мост, Мост Патона и Мост Метро пока не имеют никаких ограничений на движение автотранспорта и метро в связи с воздушными тревогами в столице из-за возможных атак российской армии.

В КГВА просят участников дорожного движения учитывать указанную информацию при планировании своих поездок по мостам через Днепр.

Напомним, что российская армия с начала октября активно атакует столичные мосты дронами. Мы рассказывали, что известно об ударах РФ по Южному мосту в Киеве.

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