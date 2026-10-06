Для тебя Новости

Чума в РФ: что известно о ситуации в иркутском институте и есть ли риски для Украины

Марина Слизовская, редактор сайта 06 октября 2026, 16:49 4 мин.
чума как передается
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь