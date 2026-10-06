Чума в РФ: что известно о ситуации в иркутском институте и есть ли риски для Украины

В Иркутской области РФ скончалась сотрудница противочумного института после того, как в лаборатории якобы разбилась пробирка. Такую информацию распространили региональные российские СМИ со ссылкой на неназванные источники. Между тем, власти РФ утверждают, что пока нет подтверждения, что смерть была связана с какими-то патогенами, с которыми женщина работала в лаборатории.

Несмотря на отрицание российских чиновников, информация о случае в иркутском институте вызвала резонанс в мире. Рассказываем в нашем материале, что известно о вспышке чумы в России, лечится ли эта болезнь в 2026 году и что говорят медики о рисках для Украины.

Чума в России: что известно

Чума в России была зафиксирована в городе Шелехов Иркутской области после смерти сотрудницы местного противочумного института. Официально подтвержденных данных нет, но по неофициальным — 28-летняя женщина умерла после того, как случайно разбила пробирку с возбудителем чумы и не сообщила об этом инциденте.

Российская служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека утверждает, что спецкомиссия не выявила каких-либо аварийных ситуаций во время работы с патогенами.

Однако, по данным росСМИ, около 200 человек, которые имели контакт с погибшей, попали под строгий надзор медиков. Также в области несколько больниц закрыли на карантин.

Европейский центр профилактики и контроля за заболеваниями в комментарии Euronews сообщил, что внимательно отслеживает ситуацию в РФ и контактирует по этому поводу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

— Мы знаем о случае пневмонии неустановленного происхождения на востоке России, подозреваемого как чума. Это подозрение пока не подтверждено, — говорится в заявлении представителя европейской организации.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также заявил, что с беспокойством следит за ситуацией в РФ и объявил о готовности помочь россиянам, сообщает AP.

Как передается чума

Чума передается между животными через блох. Человек может заразиться чумой из-за укуса зараженной на Yersinia pestis блохи, а также из-за незащищенного контакта с инфекционными биологическими образцами и во время вдыхания респираторных частиц больного легочной чумой.

По неподтвержденным данным, у умершей сотрудницы иркутского института была именно легочная чума.

Как сообщает ВОЗ, легочная чума является особенно заразным заболеванием и может спровоцировать масштабную эпидемию из-за вдыхания респираторных частиц.

Легочная чума является наиболее болезнетворной формой чумы. Инкубационный период очень короткий — может занять всего 24 часа. Больной способен легко инфицировать других воздушно-капельным путём.

Эта одна из форм чумы может привести к смерти, если не приступить к лечению на ранней стадии. Однако, если лечение началось быстро (в течение 24 часов после появления симптомов), в таком случае шансы на выздоровление от легочной чумы высоки.

Первыми симптомами легочной чумы является внезапная высокая температура, головные боли и ощущение сильной слабости. Но такие распространенные симптомы можно спутать с развитием какой-нибудь более безопасной респираторной инфекции.

Что говорят медики о рисках чумы в Украине

Инфекционистка Ольга Голубовская отметила, что легочная чума является действительно опасной болезнью, но в современном мире медики уже имеют эффективные средства для лечения больных этой формой чумы.

В комментарии изданию Слово и дело она рассказала о том, что антибактериальная терапия эффективно влияет на возбудитель заболевания, однако действовать нужно быстро.

— Все лечится только первые дни, когда речь идет о таком быстром заболевании, как легочная чума. Если в первый день начать лечение, то летальность даже при легочной форме чумы снижается почти вдвое, – объяснила Голубовская.

Также врач считает пока непонятным, что именно произошло в российском городе Шелехов, учитывая, что работница такого специализированного заведения должна была знать алгоритм действий во время возможной аварии и позаботиться о собственной дальнейшей безопасности в случае заражения.

Голубовская подчеркнула, что по состоянию на сегодняшний день говорить о какой-то масштабной вспышке чумы в РФ нет оснований и также призвала не преувеличивать возможные риски для других стран.

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