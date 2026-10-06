Погода на ноябрь 2026 в Украине: придут ли морозы и снег

Осень неумолимо подходит к концу, и зимние холода уже совсем близко. Каких температурных качелей ждать в последний осенний месяц, стоит ли готовиться к раннему снегу и какой будет погода в ноябре в Украине, детально разбираем в этом материале.

Погода в Украине на ноябрь 2026: прогноз по регионам

Финал осени в большинстве областей пройдет по классическому сценарию: постепенное исчезновение солнца за серыми облаками, минимум обильных осадков и уверенный переход к ночным минусам в конце месяца. В целом погода в ноябре по всей Украине будет прохладной, но без экстремальных катаклизмов.

Погода в ноябре 2026 на севере Украины

Последний месяц осени в северных регионах начнется с относительного тепла. В первые дни столбики термометров покажут +9…+11 °C днем, а ночью воздух будет остывать до +3…+5°C. Небо часто будет затянуто облаками, но с приятными солнечными прояснениями.

В середине месяца погода станет более пасмурной. Дневная температура снизится до +5…+8°C, а ночью ожидается +1…+2°C. Ближе к 19-21 числу местами пройдет небольшой дождь.

Последние недели ноября уже четко напомнят о близости зимы, поэтому пуховики точно понадобятся. Днем будет фиксироваться около +2…+3°C, а ночью ударят стабильные заморозки до -1…-3°C.

Ноябрь в северных регионах, в частности столице Украины — Киеве, прогнозируют в основном сухим, без сильных снегопадов.

Погода в ноябре 2026 на западе Украины

Для западных областей прогноз погоды на ноябрь предусматривает типичные осенние туманы и сырость. На старте месяца здесь будет около +10…+12°C в светлое время суток и +4…+6°C ночью.

Вторая декада ноября принесет больше серых облаков. Термометры днем будут показывать +7…+9°C, а ночью температура будет балансировать на уровне +2…+3°C. Существенных ливней не ожидается, будет преобладать морось.

В конце месяца запад страны окончательно попрощается с теплом: днем от +2°C до +4°C, а ночью столбики термометров начнут падать до 0…-2°C.

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Погода в ноябре 2026 на юге Украины

Южные регионы традиционно будут удерживать тепло дольше всего. Именно здесь стартуют самые комфортные температурные показатели: днем +12…+14°C, а ночью вполне приятные +6…+8°C.

Экватор месяца будет сопровождаться переменной облачностью и постепенным похолоданием. Днем столбики термометров остановятся на отметках +9…+11°C, ночью ожидается +4…+6°C.

В последней декаде осенняя прохлада доберется и до моря. Днем прогнозируют +5…+7°C, ночью около +1…+3°C. Однако минусовых температур в ноябре жителям юга ждать не стоит.

Погода в ноябре 2026 на востоке Украины

Восточным областям погодные условия подготовили самый быстрый переход к зимнему режиму. Начало месяца еще порадует показателями +8…+10°C днем, но ночи сразу станут прохладными: +1…+3°C.

Во второй декаде небо затянет тяжелыми массивами облаков. Температура опустится до +4…+6°C днем, а ночью начнутся первые колебания вокруг нулевой отметки.

Завершится осень на востоке довольно сурово: днем едва теплее нуля (0°C…+2°C), а ночи принесут уверенные морозы до -2…-4°C. И хотя снега пока не предвидится, морозный воздух будет ощущаться сполна.

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