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Погода на ноябрь 2026 в Украине: придут ли морозы и снег

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 октября 2026, 15:00 3 мин.
Погода на ноябрь 2026: когда в Украине похолодает и ожидать снега
Фото Pexels

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