В Украине уже начинает ощущаться наступление зимы, поскольку температура воздуха становится все ниже, а осадки в виде снега характерны для все большего количества регионов. Поскольку в последние годы зима обычно теплее нормы или характеризуются существенными температурными колебаниями, украинцев начинает интересовать прогноз погоды на Новый год 2027.

В нашем материале рассказываем, что прогнозируют синоптики на 31 декабря и 1 января.

Какая будет погода на Новый год 2027

Предварительно Новый год в Украине ожидается минусовая температура, однако пока осадки не предполагаются. Рассмотрим подробнее, что нам обещает метеопрогноз на новогоднюю ночь.

Северные регионы

В северных областях Украины 31 декабря 2026 года, по данным ресурса Meteoprog, ночью ожидается около -4°C…-5°C, а днем ​​теплее – около 0°C. 1 января 2027-го ориентировочно -4°C, днем ​​также нулевой показатель. Осадков пока не предсказывают, в течение этих дней на улице будет пасмурно.

Восточные регионы

На Востоке Украины погода 31 декабря 2026 может быть такой: ночью -5°C…-6°C, а днем ​​около -2°C. Первый день 2027 года будет теплее предыдущих суток, поскольку ночная температура на уровне -5°C, а дневная уже около 0°C. Также в эти дни пасмурно и без осадков.

Южные регионы

Южные области Украины могут встретить Новый год с такой погодой – 31 декабря ночная температура -3°C…-4°C, дневная около нуля; 1 января ночью до -4°C, а днем ​​уже около +2°C…+3°C. Последний день 2026 года будет сухим и ясным с небольшой облачностью, 1-го числа в целом будет пасмурная погода, существенных осадков не ожидают.

Западные регионы

В западных областях ночью также заморозки, как и в большинстве регионов Украины, однако днем ​​будет немного теплее. Погода 31 декабря 2026 года на Западе Украины прогнозируется такой: ночью -3°C…-4°C, днем ​​до +1°C. На 1 января 2027 прогнозируют потепление, в новогоднюю ночь — около -2°C, а днем ​​уже будет +2°C. Ожидаются в целом пасмурные дни, также без существенных осадков.

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