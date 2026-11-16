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Погода в Буковеле на декабрь 2026: ожидается ли снег на курорте

Марина Слизовская, редактор сайта 16 ноября 2026, 16:00 3 мин.
Погода в Буковеле на декабрь 2026
Фото Pexels

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