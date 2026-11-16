Погода в Буковеле на декабрь 2026: ожидается ли снег на курорте

Погода в Буковеле на декабрь 2026 будет определять, как начнется горнолыжный сезон в Карпатах, поскольку полноценное функционирование склонов будет зависеть от температуры и количества снега. Если планируешь отдых в Буковеле в декабре 2026, советуем предварительно ознакомиться со свежим прогнозом на начало зимы.

Точный прогноз погоды в Буковеле на декабрь 2026

Зима в Карпатах 2026 стартует с ночных заморозков и плюсовой температуры днем. Далее подробно рассказываем о температуре и осадках каждой декады месяца.

Погода в Буковеле на декабрь 2026: первая декада 1-10 декабря

Первая декада декабря ожидается достаточно теплой, заморозки прогнозируют только ночью. С 1-го по 10-е число температура ночью прогнозируема на уровне -4°C…-5°C, а днем ​​-4°C…+2°C.

Начало зимы на популярном курорте будет в основном облачным с прояснением. 1 декабря синоптики обещают ясную погоду на целый день.

7-го числа дневная температура будет нулевой, также ожидается небольшой снег и в целом пасмурная погода.

Погода в Буковеле на декабрь 2026: вторая декада 11-20 декабря

Середина месяца уже станет прохладнее, температура воздуха днем ​​опустится на несколько градусов, ночью также станет морознее. Как раз в этот период ожидается открытие зимнего сезона в регионе.

Итак, во вторую декаду месяца ночью будет -4°C…-7°C, а днем ​​0°C…-2°C. Существенных осадков не прогнозируют, однако 16-го числа днем ​​при нулевой температуре возможен небольшой дождь.

Небо над горнолыжным курортом будет в основном пасмурным, ожидается лишь один совершенно ясный день — 19-го числа.

Погода в Буковеле на декабрь 2026: третья декада 21-31 декабря

На зимние праздники Буковель ожидает незначительные температурные качели. Начнется третья декада с нулевой температуры днем, далее в течение четырех дней прогнозируют небольшое потепление до +2°C, однако к концу месяца уже придет похолодание до -4°C днем.

Ночью от -3°С до -8°C. Небо в большинстве своем пасмурное в этот период месяца.

Погода на Рождество в Буковеле должна быть следующей: 24 декабря – ночь до -3°С, день до +2°C, 25 декабря – температура такая же, но также обещают небольшой снег.

На Новый год должно быть холоднее и без осадков: 31 декабря ночью до -8°С, а днем ​​до -3°C.

Теперь ты знаешь, какой может быть погода в Буковеле на месяц декабрь 2026. Советуем ближе к поездке проверять актуальный график работы горнолыжных трасс и обзорных подъемников.

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Источник: meteoprog.com

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