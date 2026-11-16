Погода в Буковелі на грудень 2026: чи очікується сніг на курорті

Погода в Буковелі на грудень 2026 визначатиме, як розпочнеться гірськолижний сезон у Карпатах, оскільки повноцінне функціонування схилів залежатиме від температури та кількості снігу. Якщо плануєш відпочинок у Буковелі в грудні 2026, радимо попередньо ознайомитися з наявним наразі прогнозом на початок зими.

Точний прогноз погоди в Буковелі на грудень 2026

Зима в Карпатах 2026 стартує з нічних заморозків та плюсової температури вдень. Далі розповідаємо детально про температуру та опади кожної декади місяця.

Погода в Буковелі на грудень 2026: перша декада 1-10 грудня

Перша декада грудня очікується доволі теплою, заморозки прогнозують лише вночі. З 1-го по 10-те число температура вночі прогнозована на рівні -4°C…-5°C, а вдень -4°C…+2°C.

Початок зими на популярному курорті буде здебільшого хмарним із проясненням. 1 грудня синоптики обіцяють ясну погоду на цілий день.

7-го числа денна температура буде нульовою, також очікується невеликий сніг та загалом похмура погода.

Погода в Буковелі на грудень 2026: друга декада 11-20 грудня

Середина місяця вже стане прохолоднішою, температура повітря вдень опуститься на кілька градусів, вночі також стане морозніше. Якраз в цей період очікується відкриття зимового сезону в регіоні.

Отже, у другу декаду місяця вночі буде -4°C…-7°C, а вдень 0°C…-2°C. Істотних опадів не прогнозують, однак 16-го числа вдень за нульової температури можливий невеликий дощ.

Небо над гірськолижним курортом буде здебільшого похмурим, очікується лише один повністю ясний день — 19-го числа.

Погода в Буковелі на грудень 2026: третя декада 21-31 грудня

На зимові свята Буковель очікує на незначні температурні гойдалки. Почнеться третя декада з нульової температури вдень, далі впродовж чотирьох днів прогнозують невелике потепління до +2°C, однак на завершення місяця вже прийде похолодання до -4°C вдень.

Нічна температура від -3°С до -8°C. Небо здебільшого похмуре у цей період місяця.

Погода на Різдво в Буковелі має бути наступною: 24 грудня — ніч до -3°С, день до +2°C, 25 грудня — температура така сама, але також обіцяють невеликий сніг.

На Новий рік має бути холодніше та без опадів: 31 грудня вночі до -8°С, а вдень до -3°C.

Тепер ти знаєш, якою може бути погода в Буковелі на місяць грудень 2026. Радимо ближче до поїздки перевіряти актуальний графік роботи гірськолижних трас та оглядових витягів.

Раніше ми розповідали про погоду в Україні на грудень 2026.

Джерело: meteoprog.com

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