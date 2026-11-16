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Погода в Буковелі на грудень 2026: чи очікується сніг на курорті

Марина Слизовська, редакторка сайту 16 Листопада 2026, 16:00 3 хв.
Погода в Буковелі на грудень 2026
Фото Pexels

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