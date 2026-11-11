Погода у Києві на грудень 2026: коли чекати сильних морозів та ожеледицю

Синоптики прогнозують, що погода в Києві на грудень 2026 року буде відносно стабільною, без аномальних морозів чи хуртовин. Про це свідчать дані метеорологів з Meteoprog та The Weather Channel.

Точний прогноз погоди в Києві на грудень читайте далі в матеріалі.

Якою буде погода у Києві на грудень 2026

Перший місяць зими в столиці відчуватиметься прохолодним. Він принесе нічні морози та навіть ожеледицю. При цьому впродовж місяця денна температура повітря переважно триматиметься позначки, близької до нуля.

Погода у Києві в грудні 2026: перша декада місяця

Перші дні зими в столиці будуть помірними: стовпчики термометрів показуватимуть від +1°C до +2°C вдень та від -2°до -3°C вночі. З 1 на 2 грудня очікується короткочасне зниження температури вночі до -5°C.

Погода у Києві в грудні 2026: друга декада місяця

В другій половині грудня прогнозується поступове зниження температури повітря. Вдень позначки термометрів опустяться до +1°C…0°C, а нічні морози посиляться до -4°C.

Істотного потепління в цей період очікувати не варто. Втім, можливі короткочасні підвищення температури до +2°C…+3°C.

Погода у Києві в грудні 2026: третя декада місяця

Завершиться грудень ще холоднішою погодою, однак без аномальних морозів. Третя декада місяця принесе слабкі заморозки: від 0°C до -1°C вдень, від -3°С до -4°C вночі.

Погода у Києві на грудень 2026: опади та ожеледиця

Згідно з метеорологічними підрахунками, в грудні у Києві очікується приблизно 47 мм опадів. Переважно вони складаються з дощу, мряки та мокрого снігу.

У огляду на потепління, яке прийде наприкінці місяця, очікувати глибокого снігового покриву не варто.

Швидкість вітру в середньому становитиме 3-5 м/с, однак можливі пориви до 11–12 м/с.

Зазначимо, що через морози на тротуарах та дорогах постійно утворюватиметься тонка ожеледиця. Будь обережним!

Раніше ми дали прогноз погоди в Україні на грудень 2026 року. Про те, яким буде перший місяць зими по всій країні та де варто очікувати сніг – читайте в цьому матеріалі.

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