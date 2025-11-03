Холодні батареї: куди телефонувати у різних містах, щоб дізнатися, чому немає опалення

З настанням холодів в Україні розпочався опалювальний сезон. Погода за вікном може тішити сніжними краєвидами, але холод змушує нас тремтіти.

У таку пору хочеться сидіти у теплому будинку, але інколи трапляється, що опалення зникає.

Ми розповімо, куди дзвонити, якщо в тебе немає опалення. В матеріалі ти знайдеш інформацію для різних міст України.

Немає опалення Київ: куди дзвонити

У Києві послугу централізованого опалення більшості мешканців надають дві теплопостачальні організації: КП КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО та ТОВ Євро-Реконструкція.

Якщо у тебе немає опалення, ти можеш зателефонувати за номерами:

1557 (зі стаціонарного) та 044 500 15 57 (з мобільного) — Диспетчерська служба міста Києва (КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО”);

044 277 6 277; 044 277 277 6 (багатоканальні); (063) 025 316 6; (063) 025 392 6; (050) 359 00 47; (050) 359 01 25; (067) 110 22 03; (067) 110 88 03 — ТОВ Євро-Реконструкція.

Немає опалення Одеса: куди дзвонити

Якщо ти живеш в Одесі й в тебе немає опалення, ти можеш звернутися до диспетчерської служби КП Теплопостачання міста Одеси за номерами:

705 62 49 — Центральна диспетчерська (Балківська 1б);

(063) 361 51 31 — Пересипський район;

(063) 361 26 94; (063) 361 26 21 — Хаджибейський район;

(063) 361 66 46, (063) 361 84 75 — Київський район;

705 62 01, (063) 361 26 21, (063) 361 45 01 — Приморський район.

Куди телефонувати, якщо немає опалення в Запоріжжі

Якщо немає опалення у Запоріжжі, жителі міста можуть звернутися до Контакт-центру за номерами:

15-80 (зі стаціонарних);

(061) 787 15 80;

(050) 414 15 80;

(067) 656 15 80.

Немає опалення Львів: куди дзвонити

Якщо у Львові в тебе відсутнє опалення, ти можеш звернутися до диспетчерської служби КП Львівтеплоенерго за номерами:

(032) 260 33 16 (для стаціонарних телефонів);

1585 (для стаціонарних телефонів).

Куди дзвонити у Дніпрі, якщо немає опалення

Якщо немає опалення в Дніпрі, можна подзвонити до Контакт-центру за номерами:

(056)732 12 12;

(095)732 12 12;

(096)732 12 12;

(073)732 12 12.

Немає опалення у Харкові: куди дзвонити

Щоб дізнатися, чому немає опалення у Харкові, треба зателефонувати до диспетчерської служби КП Харківські теплові мережі за номером: 725 02 57.

Також мешканці міста мають можливість отримати оперативну інформацію з питань подачі опалення та гарячої води (та інших питань) за багатоканальним телефоном Кол-центру: 341 41 40.

Куди дзвонити, якщо немає опалення в Полтаві

Якщо немає опалення в Полтаві, можна звернутися до КП Полтаватеплоенерго за номерами:

0532) 510-455 — інформаційно-довідкова лінія, кол-центр;

(050) 303 34 02 — інформаційно-довідкова лінія;

(095) 278 47 06 — інформаційно-довідкова лінія;

(067) 503 00 35 — інформаційно-довідкова лінія;

(0532) 510 400 — диспетчерська служба.

Немає опалення Миколаїв: куди дзвонити

Якщо ти живеш у Миколаєві й в тебе немає опалення, можна зателефонувати до ОКП Миколаївоблтеплоенерго за номерами:

(050) 421 49 58 — гаряча лінія;

44 25 77 — диспетчерська служба;

(095) 822 11 66 — диспетчерська служба;

(0512) 46 51 29 — служба теплових мереж;

(050) 383 20 46 — служба теплових мереж.

Немає опалення у Вінниці: куди дзвонити

Якщо у тебе зникло опалення у Вінниці, ти можеш зателефонувати до диспетчерської служби Вінницяміськтеплоенерго за номером (0432) 43 34 95.

Читати на тему Коли буде опалення в Києві у 2025 і чи збережеться тепло при обстрілах Коли включать опалення у Києві – що обіцяє Віталій Кличко.

Що робити, якщо зникло опалення

Якщо у тебе зникло опалення під час холодів, то спершу треба перевірити офіційні повідомлення міської влади. Також можна зателефонувати за відповідними номерами й дізнатися, у чому причина проблеми.

Щоб не замерзнути, треба обрати одне приміщення в оселі для обігріву, щільно закрити вікна шторами, жалюзі чи ролетами. Можна увімкнути додаткове джерело тепла — обігрівач. Але не вмикай одразу кілька, адже мережа може не витримати. Також треба їсти теплу їжу та пити гарячі напої.

Також треба уникати нещасних випадків, тому:

не треба грітися за допомогою непристосованих засобів (газової плити або запалених конфорок тощо);

не використовувати буржуйки у квартирах, а також бензинові генератори чи газові балони;

не вживати алкогольні напої заради хибного відчуття зігрівання.

Раніше ми також розповідали про субсидію на опалення.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!