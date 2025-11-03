Холодні батареї: куди телефонувати у різних містах, щоб дізнатися, чому немає опалення

З настанням холодів в Україні розпочався опалювальний сезон. Погода за вікном може тішити сніжними краєвидами, але холод змушує нас тремтіти.
У таку пору хочеться сидіти у теплому будинку, але інколи трапляється, що опалення зникає.
Ми розповімо, куди дзвонити, якщо в тебе немає опалення. В матеріалі ти знайдеш інформацію для різних міст України.
Немає опалення Київ: куди дзвонити
У Києві послугу централізованого опалення більшості мешканців надають дві теплопостачальні організації: КП КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО та ТОВ Євро-Реконструкція.
Якщо у тебе немає опалення, ти можеш зателефонувати за номерами:
- 1557 (зі стаціонарного) та 044 500 15 57 (з мобільного) — Диспетчерська служба міста Києва (КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО”);
- 044 277 6 277; 044 277 277 6 (багатоканальні); (063) 025 316 6; (063) 025 392 6; (050) 359 00 47; (050) 359 01 25; (067) 110 22 03; (067) 110 88 03 — ТОВ Євро-Реконструкція.
Немає опалення Одеса: куди дзвонити
Якщо ти живеш в Одесі й в тебе немає опалення, ти можеш звернутися до диспетчерської служби КП Теплопостачання міста Одеси за номерами:
- 705 62 49 — Центральна диспетчерська (Балківська 1б);
- (063) 361 51 31 — Пересипський район;
- (063) 361 26 94; (063) 361 26 21 — Хаджибейський район;
- (063) 361 66 46, (063) 361 84 75 — Київський район;
- 705 62 01, (063) 361 26 21, (063) 361 45 01 — Приморський район.
Куди телефонувати, якщо немає опалення в Запоріжжі
Якщо немає опалення у Запоріжжі, жителі міста можуть звернутися до Контакт-центру за номерами:
- 15-80 (зі стаціонарних);
- (061) 787 15 80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80.
Немає опалення Львів: куди дзвонити
Якщо у Львові в тебе відсутнє опалення, ти можеш звернутися до диспетчерської служби КП Львівтеплоенерго за номерами:
- (032) 260 33 16 (для стаціонарних телефонів);
- 1585 (для стаціонарних телефонів).
Куди дзвонити у Дніпрі, якщо немає опалення
Якщо немає опалення в Дніпрі, можна подзвонити до Контакт-центру за номерами:
- (056)732 12 12;
- (095)732 12 12;
- (096)732 12 12;
- (073)732 12 12.
Немає опалення у Харкові: куди дзвонити
Щоб дізнатися, чому немає опалення у Харкові, треба зателефонувати до диспетчерської служби КП Харківські теплові мережі за номером: 725 02 57.
Також мешканці міста мають можливість отримати оперативну інформацію з питань подачі опалення та гарячої води (та інших питань) за багатоканальним телефоном Кол-центру: 341 41 40.
Куди дзвонити, якщо немає опалення в Полтаві
Якщо немає опалення в Полтаві, можна звернутися до КП Полтаватеплоенерго за номерами:
- 0532) 510-455 — інформаційно-довідкова лінія, кол-центр;
- (050) 303 34 02 — інформаційно-довідкова лінія;
- (095) 278 47 06 — інформаційно-довідкова лінія;
- (067) 503 00 35 — інформаційно-довідкова лінія;
- (0532) 510 400 — диспетчерська служба.
Немає опалення Миколаїв: куди дзвонити
Якщо ти живеш у Миколаєві й в тебе немає опалення, можна зателефонувати до ОКП Миколаївоблтеплоенерго за номерами:
- (050) 421 49 58 — гаряча лінія;
- 44 25 77 — диспетчерська служба;
- (095) 822 11 66 — диспетчерська служба;
- (0512) 46 51 29 — служба теплових мереж;
- (050) 383 20 46 — служба теплових мереж.
Немає опалення у Вінниці: куди дзвонити
Якщо у тебе зникло опалення у Вінниці, ти можеш зателефонувати до диспетчерської служби Вінницяміськтеплоенерго за номером (0432) 43 34 95.
Що робити, якщо зникло опалення
Якщо у тебе зникло опалення під час холодів, то спершу треба перевірити офіційні повідомлення міської влади. Також можна зателефонувати за відповідними номерами й дізнатися, у чому причина проблеми.
Щоб не замерзнути, треба обрати одне приміщення в оселі для обігріву, щільно закрити вікна шторами, жалюзі чи ролетами. Можна увімкнути додаткове джерело тепла — обігрівач. Але не вмикай одразу кілька, адже мережа може не витримати. Також треба їсти теплу їжу та пити гарячі напої.
Також треба уникати нещасних випадків, тому:
- не треба грітися за допомогою непристосованих засобів (газової плити або запалених конфорок тощо);
- не використовувати буржуйки у квартирах, а також бензинові генератори чи газові балони;
- не вживати алкогольні напої заради хибного відчуття зігрівання.
