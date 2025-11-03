Для тебе

Холодні батареї: куди телефонувати у різних містах, щоб дізнатися, чому немає опалення

Богдана Макалюк, журналістка сайту 03 Листопада 2025, 16:30 4 хв.
Немає опалення: куди телефонувати для уточнення інформації
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь