Нічна стрілянина в Києві: поліція затримала нетверезого чоловіка з пістолетом

У Дніпровському районі столиці правоохоронці оперативно затримали та повідомили про підозру чоловіку, який влаштував стрілянину безпосередньо посеред житлового кварталу.

Подія сталася в нічний час на вулиці Гната Хоткевича, звідки до чергової частини Дніпровського управління поліції Києва надійшли масові скарги від наляканих мешканців багатоповерхівки, які почули гучні звуки пострілів у власному дворі.

На місце інциденту негайно виїхали екіпажі патрульної поліції та працівники слідчо-оперативної групи районного управління поліції для з’ясування всіх обставин та затримання зловмисника.

Під час проведення першочергових розшукових та слідчих дій поліцейські встановили, що винуватцем інциденту є 39-річний місцевий мешканець. Перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння, чоловік відпочивав на вулиці у компанії своїх знайомих.

Бажаючи справити враження та похизуватися перед товаришами, киянин дістав пістолет і здійснив два прицільні постріли вгору, що викликало серйозне занепокоєння та паніку серед жителів навколишніх будинків.

Правоохоронці оперативно затримали хулігана в порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у фігуранта вилучили пристрій для відстрілу гумових куль, який наразі офіційно направлено на проведення відповідної балістичної та технічної експертизи.

На підставі зібраних матеріалів і речових доказів дізнавачі поліції повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України.

Ця стаття кваліфікує дії затриманого як хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу, пробаційного нагляду або обмеження волі на строк до п’яти років. Досудове розслідування наразі триває під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

