Ночная стрельба в Киеве: полиция задержала нетрезвого мужчину с пистолетом

В Днепровском районе столицы правоохранители оперативно задержали и сообщили о подозрении мужчине, устроившему стрельбу непосредственно посреди жилого квартала.

Событие произошло в ночное время на улице Гната Хоткевича, откуда в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева поступили массовые жалобы от напуганных жителей многоэтажки, услышавших громкие звуки выстрелов в собственном дворе.

На место инцидента немедленно выехали экипажи патрульной полиции и работники следственно-оперативной группы районного управления полиции для выяснения всех обстоятельств и задержания злоумышленника.

39-летнему киевлянину сообщили о подозрении за устроенную стрельбу в Киеве

Во время проведения первоочередных розыскных и следственных действий полицейские установили, что виновником инцидента является 39-летний местный житель. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина отдыхал на улице в компании своих знакомых.

Желая произвести впечатление и похвастаться перед товарищами, киевлянин достал пистолет и произвел два прицельные выстрела вверх, что вызвало серьезную обеспокоенность и панику среди жителей окрестных домов.

Стражи порядка оперативно задержали хулигана по статье 298-2 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время поверхностного осмотра у фигуранта изъяли устройство для отстрела резиновых пуль, которое официально направлено на проведение соответствующей баллистической и технической экспертизы.

На основании собранных материалов и вещественных доказательств полиция сообщила фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья квалифицирует действия задержанного как хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа, пробационного надзора или ограничение свободы на срок до пяти лет. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством окружной прокуратуры.

