Массированный обстрел Киева 24 мая корректировал 18-летний парень — СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины провела операцию в столице, задержав российского агента, непосредственно корректировавшего одну из самых масштабных комбинированных воздушных атак по Киеву в ночь на 24 мая 2026 года.

Фигуранта удалось разоблачить и схватить на следующий день после обстрела города, именно в тот момент, когда он проводил разведку вблизи одного из объектов Министерства обороны Украины и пытался зафиксировать последствия вражеских прилетов.

Задержан по горячим следам: СБУ схватила агента, корректировавшего обстрел Киева 24 мая

В ходе досудебного расследования следователи установили, что заказ вражеских спецслужб выполнял 18-летний житель Киева. Молодой человек попал в поле зрения российских кураторов, когда искал легкие заработки в тематических Телеграмм-каналах.

После дистанционной вербовки и получения инструкций агент сначала прошел своеобразную проверку: он выезжал в пригород столицы, где отслеживал логистические маршруты и отмечал на электронных картах Google транспортные коридоры, которыми осуществлялось перемещение тяжелой военной техники Вооруженных Сил Украины.

Убедившись в лояльности исполнителя, российские спецслужбы дали ему ключевую задачу – подробно задокументировать разрушение после комбинированного ракетно-дронового удара по Киеву 24 мая и оперативно доложить о результатах.

Оперативники СБУ задокументировали каждый шаг предателя, зафиксировав его прибытие в поврежденный объект оборонного ведомства, где он изучал внешнее состояние здания и близлежащую территорию.

Непосредственно на месте происшествия у задержанного изъяли мобильный телефон, где обнаружили открытые чаты с куратором и уже подготовлены агентурные отчеты с текстовым описанием и точными координатами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили киевлянину о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за государственную измену, совершенное в условиях военного положения.

Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. За совершенное 18-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

