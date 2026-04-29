Маршруты в обход ПВО: СБУ разоблачила пограничника, работавшего на вражескую разведку

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели успешную спецоперацию, в результате которой был разоблачен и задержан опасный “крот” российской военной разведки.

Злоумышленником оказался действующий инспектор Государственной пограничной службы Украины, который, используя свое служебное положение, фактически стал штурманом для вражеских воздушных атак.

Государственная измена в рядах ГПСУ: задержан корректировавший обстрелы агент ГРУ

По данным следствия, фигурант занимался детальным планированием маршрутов для российских ракет и ударных дронов-камикадзе на территории Киевской и Черниговской областей.

Главной задачей агента было выявление лазеек в украинской системе противовоздушной обороны, чтобы вражеские средства поражения могли беспрепятственно достигать целей, обходя радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы и мобильные огневые группы.

Методы работы предателя поражали своей циничностью и придирчивостью: находясь в служебных командировках в северных регионах Украины, он не только фиксировал координаты объектов ПВО, но и наносил на электронные гугл-карты оптимальные пути полета, рассчитывая топографическую высоту местности во избежание обнаружения.

Вся обработанная информация хранилась на его личном смартфоне в виде подробных отчетов для куратора из ГРУ, личность которого уже официально установлена ​​украинскими спецслужбами.

Кроме охоты на ПВО, мужчина пытался выследить дислокацию украинских подразделений беспилотной авиации и объекты энергетической инфраструктуры, что критически важно для планирования массированных террористических обстрелов.

Своевременное вмешательство военной контрразведки позволило сорвать планы оккупантов. Сотрудники СБУ задержали агента с поличным именно тогда, когда он проводил дополнительную разведку вблизи очередной потенциальной цели.

Во время обыска правоохранители изъяли гаджет с доказательством шпионской деятельности и подготовленными координатами для передачи врагу.

В настоящее время задержанному сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Учитывая тяжесть совершенного преступления, предателю грозит самое суровое наказание — пожизненное лишение свободы с полной конфискацией имущества.

