Сколько ракет Орешник имеет РФ на вооружении: что известно о производстве баллистической ракеты

Согласно последнему отчету разведки Великобритании, как сообщает UNN, Российская Федерация, вероятнее всего, владеет лишь единичными экземплярами экспериментальной баллистической ракеты Орешник — детальнее в нашем материале.

Сколько ракет у Орешника есть у России: британская разведка

Анализируя состоявшийся вечером 8 января 2026 года массированный удар по Львову, британские специалисты пришли к выводу, что эта система является вариантом баллистической ракеты средней дальности РС-26 Рубеж, первые испытания которой датированы еще 2011 годом.

Хотя запуск был осуществлен с базы Капустин Яр в Астраханской области на значительное расстояние в 1622 километра, эксперты отмечают, что из-за чрезвычайно высокой стоимости производства по сравнению с другими типами вооружений и экспериментального статуса, Орешник не является оружием для серийного применения.

Атака на критическую национальную инфраструктуру Львова имела сложный комбинированный характер и, кроме Орешника, включала использование около двухсот беспилотных летательных аппаратов, десяти баллистических и десяти крылатых ракет Калибр, запущенных из акватории Черного моря.

Британская разведка убеждена, что использование такой редкой ракеты имело целью стратегическое запугивание и являлось символическим ответом на заявления Кремля о якобы атаке на резиденцию российского диктатора в Новгороде.

Однако даже единичные экземпляры представляют серьезную угрозу из-за большой скорости и сложности перехвата. Основной задачей Орешника остается не военное поражение стратегических целей, а попытка принудить Украину и Запад к уступкам из-за угрозы непредсказуемой эскалации.

В отчете также подчеркивается, что разработка этой системы велась Россией вопреки международным договоренностям еще до официального выхода Москвы из Договора о ракетах средней и малой дальности в 2019 году.

