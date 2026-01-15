Скільки ракет Орєшнік має РФ на озброєнні: що відомо про виробництво балістичної ракети

Згідно з останнім звітом розвідки Великої Британії, як повідомляє UNN, Російська Федерація, найімовірніше, володіє лише одиничними екземплярами експериментальної балістичної ракети Орєшнік — детальніше в нашому матеріалі.

Скільки ракет Орєшнік має Росія: британська розвідка

Аналізуючи масований удар по Львову, що відбувся ввечері 8 січня 2026 року, британські фахівці дійшли висновку, що ця система є варіантом балістичної ракети середньої дальності РС-26 Рубіж, перші випробування якої датовані ще 2011 роком.

Хоча запуск було здійснено з бази Капустин Яр в Астраханській області на значну відстань у 1622 кілометри, експерти наголошують, що через надзвичайно високу вартість виробництва порівняно з іншими типами озброєнь та експериментальний статус, Орєшнік наразі не є зброєю для серійного застосування.

Атака на критичну національну інфраструктуру Львова мала складний комбінований характер і, окрім Орєшніка, включала використання приблизно двохсот безпілотних літальних апаратів, десяти балістичних та десяти крилатих ракет Калібр, запущених із акваторії Чорного моря.

Британська розвідка переконана, що використання такої рідкісної ракети мало на меті стратегічне залякування та було символічною відповіддю на заяви Кремля про нібито атаку на резиденцію російського диктатора у Новгороді.

Однак навіть одиничні екземпляри становлять серйозну загрозу через велику швидкість та складність перехоплення. Основним завданням Орєшніка залишається не військове ураження стратегічних цілей, а спроба примусити Україну та Захід до поступок через загрозу непередбачуваної ескалації.

У звіті також підкреслюється, що розробка цієї системи велася Росією всупереч міжнародним домовленостям ще до офіційного виходу Москви з Договору про ракети середньої та малої дальності у 2019 році.

