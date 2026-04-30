Масована атака на Одесу: під ударом були багатоповерхівки та дитсадок, 20 постраждалих

Ніч на 30 квітня 2026 року стала для Одеси черговим випробуванням. Російські війська здійснили кілька хвиль масованих атак ударними безпілотниками, цілячись виключно у житлові квартали та цивільні об’єкти міста.

Нічний обстріл Одеси 30 квітня: наслідки атаки на місто

За даними голови Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих станом на ранок зросла до 20 осіб. Серед поранених — громадяни віком від 17 до 70 років.

Стан двох потерпілих медики оцінюють як важкий, вони перебувають у реанімації, де лікарі борються за їхні життя. Ще один чоловік госпіталізований до травматологічного відділення, іншим надали допомогу на місці або направили на амбулаторне лікування.

Найбільшої шкоди ворог завдав Приморському району міста. Внаслідок влучань та падіння уламків збитих дронів виникли масштабні пожежі на верхніх поверхах та дахах 17-поверхового та п’ятиповерхового житлових будинків.

Рятувальникам ДСНС вдалося оперативно локалізувати вогонь, проте значних пошкоджень зазнала приватна забудова в історичному центрі Одеси. Окремим актом терору стало руйнування будівлі дитячого садка, пошкодження готелю, торговельного центру та низки адміністративних приміщень.

У Хаджибейському районі зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури, складські приміщення та гаражний кооператив, що також супроводжувалося загоряннями.

