Влучання в лікарню та пожежа в заповіднику: РФ масовано атакувала Одещину

Ніч на 29 квітня 2026 року стала надзвичайно важкою для південних районів Одеської області. Внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників по території Ізмаїльського району зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури, зокрема медичного закладу та житлового сектору.

Наслідки нічного обстрілу Одещини 29 квітня та руйнування інфраструктури

За даними Одеської ОВА та ДСНС, під час обстрілу постраждали двоє цивільних осіб: 47-річний чоловік та 56-річна жінка. Стан жінки медики оцінюють як важкий — її госпіталізували з множинними осколковими пораненнями.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі, що виникли в приватних будинках, гаражах та господарчих спорудах, проте вогнем було пошкоджено фасад і скління багатоповерхового житлового будинку, а також вантажний автомобіль.

Найбільш критичних пошкоджень зазнала районна лікарня в Ізмаїлі. Внаслідок прямого влучання ворожого дрона повністю зруйновано приймальне відділення закладу.

Значних руйнувань зазнали також терапевтичне, кардіологічне та хірургічне відділення, кабінети рентгенології та ультразвукової діагностики. Лише завдяки тому, що на момент атаки медичний персонал та пацієнти перебували в укритті, серед них вдалося уникнути жертв.

Після обстрілу рятувальники та адміністрація закладу провели термінову евакуацію хворих до іншого медичного закладу та вцілілих відділень. Наразі на місці працює оперативний штаб Ізмаїльської РДА для фіксації наслідків атаки та відновлення роботи критичних систем лікарні.

Окрім міської забудови, атака спричинила екологічну шкоду регіону. Через падіння уламків збитих безпілотників виникло загоряння очерету на території Дунайського біосферного заповідника. Пожежу вдалося вчасно локалізувати, щоб запобігти поширенню вогню на заповідні території.

