Черешня у власному соку на зиму: як закоркувати соковитий смак літа до прохолодної пори

Фото Unsplash Збереження смаку літа на холодні зимові місяці — це мрія багатьох. Адже скільки б тобі не вдалося з’їсти фруктів та ягід за літо, усе одно буде мало. Особливо, якщо йдеться про особливо унікальні смаки. Тому може з’явитись бажання дізнатись, як готується черешня у власному соку на зиму. Цей смаколик — один із найкращих способів насолоджуватися улюбленими ягодами навіть тоді, коли природа відпочиває. Крім того, він допомагає зберегти максимум вітамінів і корисних речовин, а також насичений аромат і смак свіжих черешень. Тому будемо розбиратись разом, як приготувати ці ягоди так, щоб вони стали прикрасою навіть зимового столу.Черешня у власному соку на зиму — інгредієнти черешні — 1 кілограм цукор — 300 грамів лимонна кислота — 6 грамів Спосіб приготування черешні у власному соку Насамперед потрібно добре перебрати черешні. Можна навіть на певний час замочити їх у воді, аби позбавитися від бруду та шкідників. Далі потрібно видалити кісточки, а до ягід насипати суміш з цукру та лимонної кислоти й добре все перемішати. Залишити у такому вигляді черешні настоюватись годину чи дві. Можна навіть прикрити їх харчовою плівкою чи кришкою та переставити у холодильник. Коли мине зазначений час, можна почати розподіляти ягоди по банках і заливати черешню її власним соком. Найкраще можуть підійти саме півлітрові баночки. З ними буде легше вправлятись. Далі потрібно поставити баночки в широку каструлю, дно якої вкрите цупким рушником. Заповнити каструлю теплою водою, аби вона діставала до плечиків банок. Закип’ятити воду в каструлі. Після цього банки потрібно простерилізувати й закрити кришечками. Перевернути закриті банки догори дном й поставити їх охолонути в теплій ковдрі. Після цього зберігати баночки можна буде в холодному приміщенні. Читати на тему Як прибрати черв’яків з черешні: простий та ефективний спосіб Як прибрати черв’яків із черешні — читай у матеріалі. Якщо врожай черешні вийшов вдалим, слід заготувати кілька баночок ягід на зиму. Та яка консервація черешні на зиму найсмачніша? Якщо ти любиш усе, читай добірку рецептів, як заготувати черешню. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Рецепти Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter