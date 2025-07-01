Черешня у власному соку на зиму: як закоркувати соковитий смак літа до прохолодної пори

Збереження смаку літа на холодні зимові місяці — це мрія багатьох. Адже скільки б тобі не вдалося з’їсти фруктів та ягід за літо, усе одно буде мало. Особливо, якщо йдеться про особливо унікальні смаки. Тому може з’явитись бажання дізнатись, як готується черешня у власному соку на зиму.

Цей смаколик — один із найкращих способів насолоджуватися улюбленими ягодами навіть тоді, коли природа відпочиває.

Крім того, він допомагає зберегти максимум вітамінів і корисних речовин, а також насичений аромат і смак свіжих черешень. Тому будемо розбиратись разом, як приготувати ці ягоди так, щоб вони стали прикрасою навіть зимового столу.

Черешня у власному соку на зиму — інгредієнти

черешні — 1 кілограм

цукор — 300 грамів

лимонна кислота — 6 грамів

Спосіб приготування черешні у власному соку

Насамперед потрібно добре перебрати черешні. Можна навіть на певний час замочити їх у воді, аби позбавитися від бруду та шкідників. Далі потрібно видалити кісточки, а до ягід насипати суміш з цукру та лимонної кислоти й добре все перемішати. Залишити у такому вигляді черешні настоюватись годину чи дві. Можна навіть прикрити їх харчовою плівкою чи кришкою та переставити у холодильник. Коли мине зазначений час, можна почати розподіляти ягоди по банках і заливати черешню її власним соком. Найкраще можуть підійти саме півлітрові баночки. З ними буде легше вправлятись. Далі потрібно поставити баночки в широку каструлю, дно якої вкрите цупким рушником. Заповнити каструлю теплою водою, аби вона діставала до плечиків банок. Закип’ятити воду в каструлі. Після цього банки потрібно простерилізувати й закрити кришечками. Перевернути закриті банки догори дном й поставити їх охолонути в теплій ковдрі. Після цього зберігати баночки можна буде в холодному приміщенні.

Якщо врожай черешні вийшов вдалим, слід заготувати кілька баночок ягід на зиму. Та яка консервація черешні на зиму найсмачніша? Якщо ти любиш усе, читай добірку рецептів, як заготувати черешню.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.