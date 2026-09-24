Груші в сиропі на зиму: десерт на мільйон, а впораєшся за пів години

Сезон соковитих груш у самому розпалі. І якщо вони вже дивляться на тебе з вази (або відерка) й натякають, що час приготувати шикарний десерт на зиму — погодься, і готуй.
Ми підібрали для тебе два перевірених рецепти груш у сиропі на зиму: перший — для шанувальників помірної солодкості (і без стерилізації), а другий — для стих, хто полюбляє насичений сироп.
Обирай свій варіант і гайда творити грушеве диво.
Груші в сиропі на зиму без стерилізації: рецепт
Цей варіант ідеально підійде, якщо маєш щільні, тверді груші й не хочеш витрачати час на стерилізацію. Завдяки трьом заливкам скибочки добре прогріються, а сироп вийде легким та ніжним.
Інгредієнти на три 1-літрові банки
- Груші (тверденькі) — близько 1,5–1,8кг
- Вода — близько 1,5 л
- Цукор — 200–250 г
- Свіжий лимон — половина, або половина чайної ложки лимонної кислоти
Як приготувати консервовані груші в сиропі
- Добре помий груші, розріж на половинки чи четвертинки та виріж серцевину з хвостиками.
- Щільно розклади груші у стерилізовані банки, залий окропом до самого верху, накрий кришками й залиш постояти 15-20 хвилин.
- Злий цю воду в каструлю, знову закип’яти її, повторно залий груші ще на 15 хвилин.
- Знову злий воду в каструлю, додай цукор та сік половинки лимона (чи лимонну кислоту). Провари 2-3 хвилини, щоб цукор повністю розтанув.
- Залий фрукти киплячим сиропом, одразу закрути банки, переверни їх догори дном, вкутай теплою ковдрою і дай їм повністю охолонути.
Десертні груші у сиропі на зиму зі стерилізацією: рецепт
Обирай цей рецепт, якщо любиш більш виражений десертний смак. Стерилізація допоможе зберегти навіть м’якіші соковиті сорти так, щоб шматочки не розвалилися.
Інгредієнти на три 1-літрові банки
- Груші — 1,5 – 1,7 кг
- Вода — 1 л
- Цукор — 400-500 г
- Лимонна кислота — 1 чайна ложка або сік цілого лимона
Як правильно законсервувати груші в сиропі на зиму
- Помий груші та наріж їх охайними скибочками, видали насіння. Або лиши цілими (якщо не дуже великі).
- У каструлю налий воду, додай цукор і лимонну кислоту. Помішуй на вогні до розчинення й доведи до кипіння.
- Розклади скибочки ( або цілі груші) по чистих баночках і залий гарячим сиропом, залишаючи приблизно 1,5 см до краю.
- На дно широкої каструлі поклади тканину, постав туди банки й накрий їх кришками (не закручуй). Налий у каструлю теплої води по плічка банок, доведи до кипіння та стерилізуй літрові банки 15-20 хвилин на помірному вогні.
- Обережно дістань банки, закрути, переверни й дай охолонути.
Прянощі для настрою (додай за бажанням)
Коли будеш варити сироп, можеш додати дещо з цього переліку на свій смак:
- Паличку кориці або бадьян — для теплих зимових ноток;
- Гвоздику 1 шт. на банку — для пікантності;
- Ваніль чи ванільний цукор — для ніжнійшого десертного аромату;
- М’яту чи тархун — для свіжого присмаку.
Маленька хитрість: якщо додаєш цілі спеції (корицю, бадьян), вийми їх із сиропу перед заливанням у банки, щоб сироп не став занадто насиченим при зберіганні.
Корисні поради, як приготувати груші в сиропі на зиму
Коли нарізаєш фрукти, одразу кидай очищені скибочки у підкислену холодну воду – так вони не потемніють. з
Якщо шкірка груш тонка й ніжна — залишай, так скибочки краще триматимуть форму. Якщо ж шкірка цупка — краще її тоненько зрізати.
Сироп в цій консервації — це смакота! Його можна використовувати для просочування бісквітів або зробити на його основі домашній лимонад.
Читай також, як приготувати мочені яблука на зиму: у банці, відрі та з медом — найкращі перевірені рецепти.
Джерело фото: Рinterest.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!