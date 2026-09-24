Стиль життя Їжа та рецепти

Груші в сиропі на зиму: десерт на мільйон, а впораєшся за пів години

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 21:00 4 хв.
груші в сиропі на зиму

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