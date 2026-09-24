Груші в сиропі на зиму: десерт на мільйон, а впораєшся за пів години

Сезон соковитих груш у самому розпалі. І якщо вони вже дивляться на тебе з вази (або відерка) й натякають, що час приготувати шикарний десерт на зиму — погодься, і готуй.

Ми підібрали для тебе два перевірених рецепти груш у сиропі на зиму: перший — для шанувальників помірної солодкості (і без стерилізації), а другий — для стих, хто полюбляє насичений сироп.

Обирай свій варіант і гайда творити грушеве диво.

Груші в сиропі на зиму без стерилізації: рецепт

Цей варіант ідеально підійде, якщо маєш щільні, тверді груші й не хочеш витрачати час на стерилізацію. Завдяки трьом заливкам скибочки добре прогріються, а сироп вийде легким та ніжним.

Інгредієнти на три 1-літрові банки

Груші (тверденькі) — близько 1,5–1,8кг

(тверденькі) — близько Вода — близько 1,5 л

— близько Цукор — 200–250 г

— Свіжий лимон — половина, або половина чайної ложки лимонної кислоти

Як приготувати консервовані груші в сиропі

Добре помий груші, розріж на половинки чи четвертинки та виріж серцевину з хвостиками. Щільно розклади груші у стерилізовані банки, залий окропом до самого верху, накрий кришками й залиш постояти 15-20 хвилин. Злий цю воду в каструлю, знову закип’яти її, повторно залий груші ще на 15 хвилин. Знову злий воду в каструлю, додай цукор та сік половинки лимона (чи лимонну кислоту). Провари 2-3 хвилини , щоб цукор повністю розтанув. Залий фрукти киплячим сиропом, одразу закрути банки, переверни їх догори дном, вкутай теплою ковдрою і дай їм повністю охолонути.

Десертні груші у сиропі на зиму зі стерилізацією: рецепт

Обирай цей рецепт, якщо любиш більш виражений десертний смак. Стерилізація допоможе зберегти навіть м’якіші соковиті сорти так, щоб шматочки не розвалилися.

Інгредієнти на три 1-літрові банки

Груші — 1,5 – 1,7 кг

— 1,5 – 1,7 кг Вода — 1 л

— 1 л Цукор — 400-500 г

— Лимонна кислота — 1 чайна ложка або сік цілого лимона

Як правильно законсервувати груші в сиропі на зиму

Помий груші та наріж їх охайними скибочками, видали насіння. Або лиши цілими (якщо не дуже великі). У каструлю налий воду, додай цукор і лимонну кислоту. Помішуй на вогні до розчинення й доведи до кипіння. Розклади скибочки ( або цілі груші) по чистих баночках і залий гарячим сиропом, залишаючи приблизно 1,5 см до краю. На дно широкої каструлі поклади тканину, постав туди банки й накрий їх кришками (не закручуй). Налий у каструлю теплої води по плічка банок, доведи до кипіння та стерилізуй літрові банки 15-20 хвилин на помірному вогні. Обережно дістань банки, закрути, переверни й дай охолонути.

Прянощі для настрою (додай за бажанням)

Коли будеш варити сироп, можеш додати дещо з цього переліку на свій смак:

Паличку кориці або бадьян — для теплих зимових ноток;

або — для теплих зимових ноток; Гвоздику 1 шт. на банку — для пікантності;

1 шт. на банку — для пікантності; Ваніль чи ванільний цукор — для ніжнійшого десертного аромату;

чи — для ніжнійшого десертного аромату; М’яту чи тархун — для свіжого присмаку.

Маленька хитрість: якщо додаєш цілі спеції (корицю, бадьян), вийми їх із сиропу перед заливанням у банки, щоб сироп не став занадто насиченим при зберіганні.

Корисні поради, як приготувати груші в сиропі на зиму

Коли нарізаєш фрукти, одразу кидай очищені скибочки у підкислену холодну воду – так вони не потемніють. з

Якщо шкірка груш тонка й ніжна — залишай, так скибочки краще триматимуть форму. Якщо ж шкірка цупка — краще її тоненько зрізати.

Сироп в цій консервації — це смакота! Його можна використовувати для просочування бісквітів або зробити на його основі домашній лимонад.

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Джерело фото: Рinterest.

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