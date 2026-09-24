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Штраф за тонування скла в авто в Україні у 2026 році: скільки доведеться заплатити

Ольга Петухова, редакторка сайту 24 Вересня 2026, 17:30 2 хв.
штраф за тонування авто
Фото Pexels

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