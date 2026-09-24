Штраф за тонування скла в авто в Україні у 2026 році: скільки доведеться заплатити

Тонування автомобільного скла в Україні не заборонене повністю. Але автомобіль має відповідати встановленим вимогам до технічного стану.

Саме тому значення має не сам факт використання плівки, а те, наскільки вона зменшує світлопропускання скла.

Які штрафи передбачені за тонування авто — сума за перше і наступні порушення, а також пояснення, як правильно використовувати темну плівку і не порушити закону — у матеріалі.

Яке тонування авто дозволено в Україні

Для скла, яке входить до зони огляду водія вперед, встановлені вимоги щодо світлопропускання. Зокрема, для скла автомобілів передбачено рівень не менше 70 %.

Скло, яке не входить до зони огляду вперед, за наявності зовнішніх дзеркал з обох боків автомобіля може мати менше світлопропускання. Такі вимоги містяться у нормативному документі, затвердженому наказом Мінінфраструктури №710.

Тому перед встановленням темної плівки варто враховувати не лише її заявлений відсоток світлопропускання, а й характеристики самого скла.

Після того, як плівка буде нанесена, загальний показник може змінитися, тому напис на упаковці плівки сам по собі не гарантує відповідності автомобіля нормам.

Окремо нормативні вимоги стосуються заднього скла. Якщо автомобіль має зовнішні дзеркала з обох боків, скло, яке не входить до передньої зони огляду водія, може мати світлопропускання менше 70 %.

Водночас додаткове покриття не повинно зашкодити безпечній експлуатації автомобіля.

Штраф за тонування авто: сума

Відповідальність за керування транспортним засобом із технічними несправностями, з якими його експлуатація заборонена, передбачає ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Штраф становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 грн.

Якщо протягом року водій повторно порушує правила, передбачені першою — третьою частинами ст. 121 КУпАП, покарання стає суворішим.

Закон передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 850 до 1700 грн, із позбавленням права керування на строк від трьох до шести місяців або адміністративним арештом від п’яти до десяти діб.

Важливо, що штрафують не за саму плівку, а за їзду на авто, якщо його тонування не відповідає нормам.

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