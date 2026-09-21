Для тебе Економія

Штраф за їзду по автобусній смузі у 2026 в Україні: сума і кому можна не боятися покарання

Ольга Петухова, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
штраф за рух смугою громадського транспорту

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