Штраф за їзду по автобусній смузі у 2026 в Україні: сума і кому можна не боятися покарання

У великих містах існує смуга для громадського транспорту, яка дає змогу автобусам і тролейбусам рухатися без затримок.

І це не альтернативний шлях для об’їзду затору. Правила дорожнього руху забороняють іншим транспортним засобам рухатися цією смугою та зупинятися на ній.

Чи існують винятки із загального правила, і який штраф передбачений за рух по смузі громадського транспорту — у матеріалі Вкон.

Який штраф за рух смугою громадського транспорту 2026

За порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У 2026 році штраф за таке порушення становить 680 грн.

Важливо, що порушенням є не лише їзда автобусною смугою. Якщо водій вирішив зупинитися або залишити автомобіль на ній, це також вважається порушення і може стати підставою для накладення штрафу.

Штраф за їзду по автобусній смузі 2026: чи можуть евакуювати автомобіль

Сам штраф — не єдина можлива проблема. Якщо автомобіль залишити на смузі громадського транспорту і він суттєво перешкоджатиме дорожньому руху або створить загрозу безпеці, його можуть тимчасово затримати та доставити на спеціальний майданчик. Це передбачено статтею 265-2 КУпАП та відповідними правилами МВС.

Тоді, крім штрафу, водієві доведеться витрачати гроші на затримання і зберігання авто.

Хто має право користуватися автобусною смугою: виключення із загального правила

Пункт 17.1 Правил дорожнього руху передбачає винятки із загальної заборони. Смугою можуть користуватися таксі та велосипедисти, якщо це відповідає умовам руху.

Після змін, які набули чинності у 2025 році, таке право отримали також водії мопедів і мотоциклів без бокового причепа, мотоколясок та триколісних транспортних засобів.

Сама смуга позначається відповідними дорожніми знаками, зокрема 5.8 або 5.11, а також дорожньою розміткою.

Також можна отримати штраф за паркування на місці для людини з інвалідністю — куди він надходить та яка його сума, читай у нашому іншому матеріалі.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва.

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