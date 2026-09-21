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Чому немає виплат ВПО: коли очікувати зарахування у вересні

Юлія Хоменко, редакторка сайту 21 Вересня 2026, 15:13 4 хв.
Коли будуть виплати ВПО у вересні 2026 року: що відомо
Фото Depositphotos

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