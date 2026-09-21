Чому немає виплат ВПО: коли очікувати зарахування у вересні

Через повномасштабне вторгнення мільйони українців були змушені залишити свої домівки та шукати безпечніше місце для життя. Для багатьох внутрішньо переміщених осіб державна допомога стала важливою фінансовою підтримкою після переїзду.

У вересні 2026 року частина ВПО очікує чергового зарахування коштів, однак гроші прийшли не всім у звичні строки.

Пенсійний фонд України вже розпочав фінансування вересневих соціальних виплат. Тож якщо грошей поки немає на рахунку, це не обов’язково означає припинення допомоги.

Розбираємося, коли будуть виплати ВПО у вересні, від чого залежить дата зарахування та що робити, якщо кошти затримуються.

Коли будуть виплати ВПО у вересні 2026 року

Допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб виплачують у два періоди — після 15-го та 28-го числа кожного місяця. Такий порядок діє з серпня 2023 року. Про це йдеться постанові Кабінету Міністрів України № 765, де визначено окремий графік, в яких числах приходять виплати ВПО.

Тому точна дата, коли будуть виплати ВПО у вересні, залежить від того, коли конкретну виплату включили до фінансування та передали для подальшого зарахування на рахунок отримувача.

Якщо гроші не надійшли після першого виплатного періоду, це ще не означає, що виплату скасували або людина втратила право на допомогу. Частину коштів можуть перерахувати під час другого етапу — після 28 числа.

Фінансування соціальних виплат Пенсійний фонд проводить протягом усього місяця. Зокрема, у Житомирській області станом на 7 вересня вже профінансували 250,4 млн грн на окремі види державної допомоги.

Тож у разі затримки варто враховувати графік фінансування: кошти можуть надійти не одночасно всім отримувачам.

Чи було фінансування виплат ВПО у вересні

Пенсійний фонд офіційно повідомив, що фінансування вересневих виплат розпочалося 1 вересня. Відповідно, виплати для внутрішньо переміщених осіб також проводяться у межах цих виплат.

Станом на 11 вересня Фонд уже профінансував:

37,1 млрд грн пенсій;

1,4 млрд грн житлових субсидій та пільг;

2,1 млрд грн страхових виплат;

6,5 млрд грн соціальних допомог та інших виплат.

Тобто говорити про повну відсутність фінансування виплат ВПО у вересні підстав немає. Водночас проходження коштів до конкретного отримувача може відбуватися не одночасно.

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Чому немає виплат ВПО у вересні

Одна з причин — поетапне проведення фінансування. Спочатку кошти надходять до відповідних органів, після чого формуються та опрацьовуються виплатні реєстри. Тому дата фактичного зарахування може відрізнятися для різних отримувачів.

Через оновлення даних та перевірку права на подальше отримання допомоги окремим одержувачам може знадобитися додаткове опрацювання.

Що робити, якщо виплати ВПО не прийшли

Якщо гроші не надійшли, насамперед варто перевірити, чи продовжено тобі допомогу та чи не змінилися обставини, які впливають на її призначення.

З вересня 2026 року допомогу для ВПО, які отримували її до 31 серпня та відповідають критеріям програми, можуть автоматично продовжити ще на шість місяців. Також автоматичне продовження передбачене для дітей ВПО, яким допомогу було призначено без урахування доходів батьків.

Якщо ж коштів немає тривалий час, варто звернутися до Пенсійного фонду та з’ясувати статус виплати.

Перед зверненням до установи можна самостійно перевірити кілька моментів:

чи маєш ти право на подальше отримання допомоги;

чи продовжено виплату на новий шестимісячний період;

чи актуальні твої персональні та банківські дані;

чи не було змін у складі сім’ї або обставинах, які впливають на призначення допомоги;

чи не пов’язана затримка безпосередньо з банком.

Важливо також враховувати, що саме по собі ненадходження коштів до першого виплатного періоду не означає автоматичного припинення допомоги.

Отже, виплати ВПО у вересні фінансуються, але кошти можуть надходити отримувачам у різний час. Якщо гроші не прийшли після відповідного виплатного періоду, варто перевірити статус допомоги та звернутися до Пенсійного фонду, щоб з’ясувати причину затримки.

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