Стиль життя

Що цвіте у вересні: красива осінь золота, але не для алергіків

Богдана Макалюк, журналістка сайту 21 Вересня 2026, 12:00 2 хв.
що цвіте у вересні
Фото Pexels

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