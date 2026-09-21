Алергікам важко пережити теплі пори року, адже пік їхніх проблем починається навесні. Але й восени на них чекає небезпека. У вересні починається так звана третя хвиля сезонної алергії, а саме на пилок різних рослин.

Ми розкажемо, які саме рослини цвітуть у вересні.

Що цвіте у вересні

Деякі рослини починають цвісти ще з середини серпня й продовжують у вересні: амброзія, полин, лобода, свинорий пальчастий, грястиця збірна.

Наприкінці вересня цвітуть: кропива, подорожник, осот.

Пилок цих рослин довго зберігається у повітрі, особливо за сухої погоди. Він також осідає на листі й може знову розноситися повітрям навіть після цвітіння.

Алергікам слід оберігатися рослин-родичів лободи, які належать до сімейства айстрових: календула, деревій, чорнобривці, айстри та хризантеми. Вони починають цвісти наприкінці вересня.

Також цвітуть: буддлеї, вейгели, жоржини, канни, троянди, таволги, чорнощир.

Алергія на грибки у вересні

Окрім пилку, для алергіків небезпечні грибки. У вересні в деяких рослин уже починає опадати листя, в’януть деякі квіти, тож розвиваються плісняві грибки.

До алергенних пліснявих грибків належать аспергіли (Aspergillus), кладоспоріуми (Cladosporium) та альтернарії (Alternaria). Вони можуть викликати різні форми респіраторної алергії: від нежитю до астми.

Для цих грибків опале листя, що гниє, рослинні залишки й сирий ґрунт служать гарним живильним середовищем.

Раніше ми розповідали, як допомогти собі при сезонній алергії самостійно.

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