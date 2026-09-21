Аллергикам трудно пережить теплое время года, ведь пик их проблем начинается весной. Но и осенью их ждет опасность. В сентябре начинается так называемая третья волна сезонной аллергии, а именно на пыльцу разных растений.

Мы расскажем, какие именно растения цветут в сентябре.

Что цветет в сентябре

Некоторые растения начинают цвести еще с середины августа и продолжают в сентябре: амброзия, полынь, лебеда, свинорой пальчатый, ежа сборная.

А в конце сентября цветут крапива, подорожник, осот.

Пыльца этих растений долго остается в воздухе, особенно при сухой погоде. Она также оседает на листьях и может снова разноситься воздухом даже после цветения.

Аллергикам следует остерегаться растений-родственников лебеды, принадлежащих к семейству астровых: календула, тысячелистник, бархатцы, астры и хризантемы. Они начинают цвести в конце сентября.

Также цветут: будлеи, вейгелы, георгины, канны, розы, таволга, циклохена.

Аллергия на грибки в сентябре

Кроме пыльцы, для аллергиков опасны грибки. В сентябре у некоторых растений уже начинают опадать листья, увядают некоторые цветы, поэтому развиваются плесневые грибки.

К аллергенным плесневым грибкам относят аспергилы (Aspergillus), кладоспориумы (Cladosporium) и альтернарии (Alternaria). Они могут вызывать разные формы респираторной аллергии: от насморка до астмы.

Для этих грибков опавшие листья, гниющие растительные остатки и сырая почва служат хорошей питательной средой.

Ранее мы рассказывали, как помочь себе при сезонной аллергии самостоятельно.

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