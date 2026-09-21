Стиль жизни

Что цветет в сентябре: красивая осень золотая, но не для аллергиков

Богдана Макалюк, журналист сайта 21 сентября 2026, 12:00 2 мин.
что цветет в сентябре
Фото Pexels

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