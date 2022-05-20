Сезонная аллергия: как помочь себе самостоятельно, советы от Минздрава

Сезонная аллергия не дает насладиться прекрасной природой и ее цветением. Она доставляет дискомфорт и, откровенно говоря, надоедает.

Однако ждать, что она пройдет сама по себе, не стоит. Лучше сразу обратиться к врачу, который отправит тебя на анализ по определению аллергенов, чтобы назначить действенное лечение.

Если же ты сменил место жительства, то можешь обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь.

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Если доступа к такому месту нет или просто очень не хочется ходить к врачу — не беда, ты можешь попробовать справиться с этим самостоятельно.

Симптомы аллергии

Итак, сначала нужно понять, действительно ли у тебя есть аллергия, а не что-то другое. Для этого достаточно обратить внимание на следующие симптомы:

Покраснение глаз и слезотечение. Заложенность и зуд носа, насморк. Частое чихание. Притупленность обонятельных рецепторов. Тяжелое или учащенное дыхание. Постоянный сухой кашель. Дискомфортный зуд в горле.

Если к этому добавить температуру, то получим ОРВИ, поэтому нужно четко определить, аллергия это или нет.

Как определить, на какое цветение аллергия?

Чтобы определить, на какое растение аллергия, нужно провести маленькое расследование.

Обратить внимание на месяц, когда обостряется аллергия. Ведь каждое растение имеет свой месяц для цветения.

Таким образом, круг поиска виновника аллергии уже сужается.

Далее обрати внимание на то, какие растения растут рядом с твоим домом или рядом с какими растениями на улице твое состояние ухудшается.

Это поможет определить без специальных тестов на аллергены, на какое именно растение у тебя есть аллергия.

А теперь самое интересное: когда цветут аллергены?

Март – апрель

Ольха Лещина Верба

Апрель – май

Верба Береза Ясень Дуб Тополь Клен Вяз Осина

Май – июнь

Ель Сосна Одуванчик

Май – июль

Кострица Тимофеевка Ежа Тонконог Райграс Лисохвост Рожь Ячмень Овес Пырей

Июнь – июль

Подорожник Липа Гречневые

Июль – август

Крапива

Июль – октябрь

Крапива Полынь Лобода Амброзия

Как облегчить аллергию без лекарств

Теперь единственным вопросом остается, как облегчить симптомы аллергии, если доступа к медицинской помощи или лекарственным средствам нет.

Носить маску на улице.

Тем более у тебя уже двухлетний стаж из-за пандемии, так что это не будет чем-то новым.

Маска поможет задержать частицы пыльцы, вызывающей аллергию, вы будете вдыхать ее в гораздо меньших количествах.

Лучше не выходить из дома в ветреную погоду и еще 10-15 часов спустя.

Ветер поднимает всю пыльцу с растений, и твоя аллергия однозначно усилится, потому и нужно дождаться, пока она осядет. Также в такой период не следует открывать окна.

После прогулки тщательно мой руки, желательно сразу принимать душ, изменить и постирать одежду. Сушить ее следует в помещении.

Чаще проводи дома влажную уборку, здесь сразу несколько плюсов — чисто и не мучает аллергия.

Если же ты не можешь пойти к врачу или купить необходимое лекарство, потому что ты за границей, то тебе точно пригодится наш материал об аналогах украинских лекарств в Польше.