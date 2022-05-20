Сезонная аллергия: как помочь себе самостоятельно, советы от Минздрава

Сезонная аллергия не дает насладиться прекрасной природой и ее цветением. Она доставляет дискомфорт и, откровенно говоря, надоедает.
Однако ждать, что она пройдет сама по себе, не стоит. Лучше сразу обратиться к врачу, который отправит тебя на анализ по определению аллергенов, чтобы назначить действенное лечение.
Если же ты сменил место жительства, то можешь обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения, которое оказывает первичную медицинскую помощь.
Если доступа к такому месту нет или просто очень не хочется ходить к врачу — не беда, ты можешь попробовать справиться с этим самостоятельно.
Итак, сначала нужно понять, действительно ли у тебя есть аллергия, а не что-то другое. Для этого достаточно обратить внимание на следующие симптомы:
Если к этому добавить температуру, то получим ОРВИ, поэтому нужно четко определить, аллергия это или нет.
Чтобы определить, на какое растение аллергия, нужно провести маленькое расследование.
Таким образом, круг поиска виновника аллергии уже сужается.
Это поможет определить без специальных тестов на аллергены, на какое именно растение у тебя есть аллергия.
Теперь единственным вопросом остается, как облегчить симптомы аллергии, если доступа к медицинской помощи или лекарственным средствам нет.
Тем более у тебя уже двухлетний стаж из-за пандемии, так что это не будет чем-то новым.
Маска поможет задержать частицы пыльцы, вызывающей аллергию, вы будете вдыхать ее в гораздо меньших количествах.
Ветер поднимает всю пыльцу с растений, и твоя аллергия однозначно усилится, потому и нужно дождаться, пока она осядет. Также в такой период не следует открывать окна.
Если же ты не можешь пойти к врачу или купить необходимое лекарство, потому что ты за границей, то тебе точно пригодится наш материал об аналогах украинских лекарств в Польше.