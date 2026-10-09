Тыквенные семечки — это маленький, но мощный источник необходимых для здоровья полезных веществ. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами, волокнами, а также незаменимыми жирами, которые необходимы для нормального функционирования организма. Но в чем еще польза тыквенных семечек и кому их стоит употреблять ежедневно — рассказали BBC goodfood.

Источник полезных веществ

Семена тыквы являются источником многих питательных веществ, имея в своем составе много необходимых витаминов и минералов. Но стоит отметить, что эти семена высококалорийные, поэтому не употребляй их большими порциями, достаточно и 30 граммов в день.

Регулирует уровень сахара в организме

Семена тыквы в сочетании с семенами льна способны предотвращать осложнения, вызванные сахарным диабетом. Среди них: высокий уровень холестерина и сахара в крови.

А гипогликемические свойства этих семян могут помочь больным диабетом лучше контролировать уровень сахара в крови.

Улучшает здоровье сердца

Семена тыквы являются хорошим источником ненасыщенных жиров, включая альфа-линоленовую кислоту, употребление которой может быть полезным для сердца и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Также тыквенные семечки являются источником магния, который может помочь регулировать артериальное давление.

Источник антиоксидантов

Семена тыквы богаты антиоксидантами, которые защищают наши клетки от болезнетворных повреждений и уменьшают воспаление в нашем организме.

Они также являются отличным источником пищевых волокон, которые могут усилить противовоспалительный эффект.

Уменьшает риск рака

Некоторые исследования доказывают, что здоровое питание может снизить вероятность рака. А диеты, которые включают тыквенные семечки, могут уменьшить риск рака молочных желез, предстательной железы и толстой кишки.

Предотвращает расстройства мочевого пузыря

Масло из тыквенных семечек может предотвращать и даже лечить расстройства мочеиспускания. Но отметим, что для подтверждения этого факта ученым необходимо провести дополнительные исследования.

Вред тыквенных семечек

Большая часть людей может потреблять тыквенные семечки без проблем, однако следует знать меру, поскольку чрезмерное их употребление может вызвать колики и увеличение газообразования. Кроме того, некоторые люди могут почувствовать аллергическую реакцию на этот продукт.

Особое внимание при потреблении тыквенных семечек стоит уделить людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, таким как язва, гастрит или повышенная кислотность.

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