Не только сладостью приятен! Чем полезен зеленый горошек для организма

Лето — наверное, самый полезный сезон в году. Ведь именно в этот период доспевают много овощей и фруктов, которые богаты на различные витамины. Уже на полках супермаркетов и на рынках можно увидеть зеленый горошек. Он мягкий и сладкий, поэтому многие его любят.

Но этот вид бобовых не только очен вкусный, а и полезный. Мы расскажем, какая польза зеленого горошка для организма.

Есть несколько видов зеленого горошка:

сахарный горох;

лущильный (продается в высушенном виде),

мозговой (когда созревает, приобретает сморщенный вид, часто его используют для приготовления салатов).

Польза зеленого горошка

В зеленом горошке есть много витаминов группы В: В1, В6 и В9. Эти витамины помогают нормальному функционированию нервной системы, а также принимают участие в обменных процессах.

Зеленый горошек содержит фолиевую кислоту, которая поддерживает здоровье репродуктивной системы женского организма и способствует омоложению кожи. Мякоть гороха очищает клетки от лишнего жира.

Этот вид бобовых советуют употреблять при сахарном диабете. Также продукт укрепляет сердечно-сосудистую систему, помогает в борьбе с атеросклерозом, выводит вредный холестерин и радионуклиды из организма.

В зеленом горошке есть антиоксиданты, которые помогают противостоять гипертонии и развитию злокачественных новообразований. Есть больше зеленого горошка также советуют при авитаминозе.

В состав бобового, кроме витаминов группы В, входят А, С, К, Е, H, биотин, ниацин. Также он содержит калий, кальций, натрий, фосфор, фтор, йод, железо, селен и др полезные элементы.

Еще зеленый горошек обладает мочегонными свойствами: отвар из зелени и плодов способствует растворению камней в почках. Но это не значит, что нужно заниматься самолечением и не обращаться за помощью врача. Нужно сходить на консультацию к специалисту и обсудить с ним лечение.

Калорийность зеленого горошка

Зеленый горошек может стать хорошим гарниром для тех, кто следит за своей фигурой, придерживается диеты и хочет избавиться от лишнего веса. У этого бобового низкая калорийность, но при этом он имеет растительный легкоусвояемый белок, который по свойствам подобен к белку мясных продуктов.

100 г зеленого горошка содержит приблизительно:

80 ккал;

0, 40 г жиров;

5,42 г белков;

14,45 г углеводов.

Вред зеленого горошка

Зеленый горошек может вызывать аллергические реакции. Поэтому прежде чем есть его в больших количествах, стоит убедиться, что твой организм нормально реагирует на продукт.

Также если переесть зеленого горошка, можно почувствовать тяжесть в желудке, как и от других видов бобовых. Не стоит в большом количестве есть зеленый горошек во время беременности. Надо внимательно отнестись к употреблению продукта, если есть гастрит и язвенные образования.

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