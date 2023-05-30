Не лише солодким смаком приємний! Чим корисний зелений горошок для організму

Літо — мабуть, найкорисніший сезон за весь рік. Адже саме в цей період дозріває багато овочів і фруктів, які багаті на різні вітаміни. Вже на полицях супермаркетів та на ринках можна побачити зелений горошок. Він м’який і солодкий, тому багато хто його любить.

Але цей вид бобових не тільки дуже смачний, а й корисний. Ми розповімо, яка користь зеленого горошку для організму.

Є кілька видів зеленого горошку:

цукровий горох;

лущильний (продається у висушеному вигляді),

мозковий (коли дозріває, набуває зморщеного вигляду, часто його використовують для приготування салатів).

Користь зеленого горошку

У зеленому горошку є багато вітамінів групи B: В1, В6 та В9. Ці вітаміни допомагають нормальному функціонуванню нервової системи, а також беруть участь в обмінних процесах.

Зелений горошок містить фолієву кислоту, яка підтримує здоров’я репродуктивної системи жіночого організму та сприяє омолодженню шкіри. М’якуш гороху очищає клітини від зайвого жиру.

Цей вид бобових радять вживати при цукровому діабеті. Також продукт зміцнює серцево-судинну систему, допомагає у боротьбі з атеросклерозом, виводить шкідливий холестерин та радіонукліди з організму.

У зеленому горошку є антиоксиданти, які допомагають протистояти гіпертонії та розвитку злоякісних новоутворень. Їсти більше зеленого горошку також радять при авітамінозі.

До складу бобового, крім вітамінів групи B, входять А, С, К, Е, H, біотин, ніацин. Також він містить калій, кальцій, натрій, фосфор, фтор, йод, залізо, селен та інші корисні елементи.

Ще зелений горошок має сечогінні властивості: відвар із зелені та плодів сприяє розчиненню каменів у нирках. Але це не означає, що потрібно займатися самолікуванням і не звертатися за допомогою лікаря. Потрібно сходити на консультацію до фахівця та обговорити з ним лікування.

Калорійність зеленого горошку

Зелений горошок може стати гарним гарніром для тих, хто стежить за своєю фігурою, дотримується дієти та хоче позбутися зайвої ваги. Цей бобовий має низьку калорійність, але при цьому містить рослинний легкозасвоюваний білок, який за властивостями подібний до білка м’ясних продуктів.

100 г зеленого горошку містить приблизно:

80 ккал;

0, 40 г жирів;

5,42 г білків;

14,45 м вуглеводів.

Шкода зеленого горошку

Зелений горошок може спричинити алергічні реакції. Тому, перш ніж їсти його у великих кількостях, варто переконатися, що твій організм нормально реагує на продукт.

Також якщо переїсти зеленого горошку, можна відчути тяжкість у шлунку, як і від інших видів бобових. Не варто у великій кількості їсти зелений горошок під час вагітності. Треба уважно поставитися до вживання продукту, якщо є гастрит та виразкові утворення.

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