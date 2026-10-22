Дозвілля Гороскоп

Гороскоп на 23 жовтня 2026: кому зірки готують фінансовий зліт, а кому варто поберегти нерви

Юлія Хоменко, редакторка сайту 22 Жовтня 2026, 20:00 6 хв.
Гороскоп на 23 жовтня 2026: несподівані зустрічі, ретроградна Венера та випробування для почуттів

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