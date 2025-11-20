Ретроградний Меркурій 2026: коли планета йде назад і як це впливає на життя

В астрології існує поняття “ретроградні планети”. До їхньої категорії може потрапити будь-яка, крім Сонця.
Пояснюється все просто: наша планета рухається, і її то обганяють, то відстають від неї інші небесні тіла.
Спостерігаємо ж ми за ними теж не зі статичної точки, а “на льоту” зі своєї Землі. Так створюється ефект “ретроградності” – немов планети довкола інколи знову повертаються на той шлях, що нещодавно пройшли.
Як це впливає на події та нашу психіку з погляду астрологів – розповідаємо про вплив та календар ретроградного Меркурія 2026 у матеріалі.
Що таке ретроградний Меркурій — пояснення
Коли ми говоримо “ретроградний Меркурій”, ми маємо на увазі не те, що Меркурій реально змінює свій напрямок руху: це астрономічна оптична ілюзія.
На погляд людини з Землі здається, ніби Меркурій рухається “назад” по небу — але насправді він продовжує летіти по своїй звичайній орбіті.
У астрології ретроградний Меркурій — це період, коли енергія спілкування (Меркурій асоціюється з інтелектом, обміном інформації, рішеннями, документами тощо) ніби гальмує: все, за що він відповідає, стає чутливим до плутанини та всіляких затримок.
Старі ідеї, проекти чи стосунки можуть повертатись на перегляд, а нові справи — бажано запускати з обережністю.
Календар ретроградного Меркурія на 2026
-
26 лютого 2026 — 20 березня 2026, Меркурій стає ретроградним у Рибах.
-
29 червня 2026 — 23 липня 2026, Меркурій повертає назад у Раку.
- 24 жовтня 2026 — 13 листопада 2026, Меркурій рухається назад в Скорпіоні.
До та після цієї офіційної фази є періоди “тіні” (pre-shadow і post-shadow), коли енергія ретроградності вже наростає або ще не зовсім відпускає. Тож, вважається, що в цілому період ретроградності кожного разу на кілька днів довший.
Як ретроградний Меркурій 2026 може впливати на події та спілкування
І тепер пояснимо, як саме ці фази ретроградного Меркурія 2026 впливають на реальне життя, спілкування, ділову сферу та стосунки.
- Меркурій відповідає за мову, інформацію, мислення. Коли він ретроградний, це може означати, що листи, повідомлення, дзвінки — вразливі до помилок.
- Ретроградність часто приносить повернення: старі ідеї, проекти, стосунки, справи, які здавались завершеними, можуть знову повертатися. Тож це гарний час для аналізу, для того, щоб остаточно завершити те, що раніше було залишено “на потім”.
- Астрологічно ретроградний Меркурій часто асоціюють із збоєм у технологіях — комп’ютери, смартфони, програми можуть глючити частіше; подорожі — бути затриманими.
Незважаючи на те, що ретроградність часто має репутацію важких днів, це чудовий час для внутрішнього зростання: для того, щоб обдумати свої рішення, переглянути цілі, подумати над власними словами й справжніми бажаннями.
