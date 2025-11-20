Ретроградний Меркурій 2026: коли планета йде назад і як це впливає на життя

В астрології існує поняття “ретроградні планети”. До їхньої категорії може потрапити будь-яка, крім Сонця.

Пояснюється все просто: наша планета рухається, і її то обганяють, то відстають від неї інші небесні тіла.

Спостерігаємо ж ми за ними теж не зі статичної точки, а “на льоту” зі своєї Землі. Так створюється ефект “ретроградності” – немов планети довкола інколи знову повертаються на той шлях, що нещодавно пройшли.

Як це впливає на події та нашу психіку з погляду астрологів – розповідаємо про вплив та календар ретроградного Меркурія 2026 у матеріалі.

Що таке ретроградний Меркурій — пояснення

Коли ми говоримо “ретроградний Меркурій”, ми маємо на увазі не те, що Меркурій реально змінює свій напрямок руху: це астрономічна оптична ілюзія.

На погляд людини з Землі здається, ніби Меркурій рухається “назад” по небу — але насправді він продовжує летіти по своїй звичайній орбіті.

У астрології ретроградний Меркурій — це період, коли енергія спілкування (Меркурій асоціюється з інтелектом, обміном інформації, рішеннями, документами тощо) ніби гальмує: все, за що він відповідає, стає чутливим до плутанини та всіляких затримок.

Старі ідеї, проекти чи стосунки можуть повертатись на перегляд, а нові справи — бажано запускати з обережністю.

Календар ретроградного Меркурія на 2026

26 лютого 2026 — 20 березня 2026, Меркурій стає ретроградним у Рибах.

29 червня 2026 — 23 липня 2026, Меркурій повертає назад у Раку.

24 жовтня 2026 — 13 листопада 2026, Меркурій рухається назад в Скорпіоні.

До та після цієї офіційної фази є періоди “тіні” (pre-shadow і post-shadow), коли енергія ретроградності вже наростає або ще не зовсім відпускає. Тож, вважається, що в цілому період ретроградності кожного разу на кілька днів довший.

Читати на тему Як дізнатися свій асцендент: прості правила розрахунку і онлайн-калькулятор Дізнайся, як розрахувати свій асцендент.

Як ретроградний Меркурій 2026 може впливати на події та спілкування

І тепер пояснимо, як саме ці фази ретроградного Меркурія 2026 впливають на реальне життя, спілкування, ділову сферу та стосунки.

Меркурій відповідає за мову, інформацію, мислення. Коли він ретроградний, це може означати, що листи, повідомлення, дзвінки — вразливі до помилок.

Ретроградність часто приносить повернення: старі ідеї, проекти, стосунки, справи, які здавались завершеними, можуть знову повертатися. Тож це гарний час для аналізу, для того, щоб остаточно завершити те, що раніше було залишено “на потім”.

Астрологічно ретроградний Меркурій часто асоціюють із збоєм у технологіях — комп’ютери, смартфони, програми можуть глючити частіше; подорожі — бути затриманими.

Незважаючи на те, що ретроградність часто має репутацію важких днів, це чудовий час для внутрішнього зростання: для того, щоб обдумати свої рішення, переглянути цілі, подумати над власними словами й справжніми бажаннями.

Дізнайся свій гороскоп на 2026 рік – в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!