15% українців торік не прочитали жодної книги — дослідження

Міністерство культури України спільно з дослідницькою агенцією Research.ua презентувало в Києві масштабне соціологічне дослідження Культура в Україні, яке продемонструвало актуальні тенденції у сфері читання серед міського населення за підсумками 2025 року — про це читай у нашому матеріалі.

90% українських читачів обирають книги державною мовою — дослідження

Згідно з оприлюдненими даними, майже половина опитаних громадян демонструють стійку читацьку активність — 45% респондентів зазначили, що за минулий рік прочитали більше трьох книг.

У цій групі 20% українців подужали 3–4 видання, а чверть опитаних (25%) продемонстрували найвищий показник, прочитавши 5 і більше книг.

Помірну читацьку активність виявили 35% громадян, на рахунку яких 1–2 книги за рік, тоді як 15% опитаних зізналися, що за весь минулий рік не прочитали жодної книги.

Аналізуючи джерела отримання літератури, автори дослідження зафіксували домінування комерційного сектору над державними інституціями: 30% опитаних купують літературу виключно в книгарнях, 21% поєднує візити до книгарень із відвідуванням бібліотек, і лише 8% громадян користуються виключно бібліотечними фондами.

У контексті технологічних уподобань абсолютну першість досі утримують традиційні паперові видання — їх обирають 75% респондентів.

Водночас цифрові формати продовжують активно завойовувати аудиторію: більше половини міського населення (55%) практикують читання електронних книг, а майже чверть (24%) надає перевагу прослуховуванню аудіокниг.

Мовне питання у сфері споживання культурного контенту продемонструвало безальтернативне лідерство державної мови, що свідчить про глибокі ментальні зміни в суспільстві. Абсолютна більшість респондентів — 90% — зазначили, що читають книги саме українською мовою.

Російськомовну літературу все ще обирають 38% опитаних, а кожен десятий українець (10%) читає тексти англійською мовою.

