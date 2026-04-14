Відповідальність за завтрашній світ: чим дивуватиме Львівський BookForum у вересні

Головна книжкова подія країни повертається до Львова. Організатори 33-го Міжнародного BookForum офіційно оприлюднили фокусну тему цьогорічного заходу. Нею стала “Відповідальність літератури” — глибока та багатогранна концепція, що закликає до дискусії про те, як слово митця впливає на реальність в умовах повномасштабного вторгнення.

Цьогоріч фестиваль прагне стати не просто майданчиком для презентацій новинок, а інтелектуальним простором для осмислення ролі інтелектуалів у часи великих випробувань.

Коли відбудеться фестиваль

Голова Стратегічної ради ГО “Форум видавців” та куратор кластерної програми Остап Сливинський переконаний, що сучасна література сьогодні є архітектором майбутнього.

Цього року BookForum – про відповідальність, яка супроводжує кожне промовлене чи написане слово. Це – відповідальність за завтрашній світ, який ми виліплюємо зі сказаного сьогодні, — наголошує Остап Сливинський.

За його словами, кожен текст, створений сьогодні, закладає фундамент того світу, в якому нам доведеться жити після війни, тому вага слова автора зараз є як ніколи високою.

Масштаби та зіркові гості

Попри виклики воєнного часу, BookForum зберігає масштабність. На відвідувачів чекає чотириденний марафон, що включатиме близько 300 подій, які розгорнуться на 15 різних локаціях міста Лева. Програма фестивалю обіцяє бути насиченою завдяки залученню світових інтелектуалів та партнерських організацій.

Керівниця проєктів ГО Форум видавців Ольга Мовчан зазначає, що підготовка йде повним ходом і фестиваль уже має потужну підтримку.

Довкола Відповідальності літератури вже вибудовується кластерна структура: є підтверджені учасники, відомі автори, видатні куратори, партнери — серед них Hay Festival і Українсько-єврейська зустріч, — ділиться планами Ольга Мовчан.

33-й Львівський міжнародний BookForum триватиме з 10 по 13 вересня. Організатори обіцяють уже незабаром відкрити завісу та розповісти більше про конкретні імена гостей та розклад дискусій.

Львів знову готується стати літературною столицею, де книжки стають не лише предметом читання, а й інструментом великих зм

