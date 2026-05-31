День хіміка 2026: як галузь змінює життя і чому варто подякувати фахівцям

Важко було б уявити наше життя без ліків, побутових засобів та косметики. Тож в кожну останню неділю травня українці віддають шану людям, чия праця непомітна, проте дуже важлива!

Ідеться про хіміків — тих, хто перетворює складні формули на реальні досягнення в медицині, енергетиці, аграрному секторі та побуті. Читай у нашому матеріалі найцікавіше про День хіміка 2026!

Коли і чому відзначають День хіміка

День хіміка — це професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості. У 2026 році воно припадає на 31 травня.

Свято офіційно з’явилося ще за радянських часів — згідно з Указом Президії Верховної Ради СРСР. А вже 7 травня 1994 року президент України підписав новий документ, яким було затверджено День хіміка як державне професійне свято. Недооцінювати внесок хіміків у життя суспільства неможливо!

Кого вітають з Днем хіміка

Насправді це не лише свято робітників великих хімічних заводів. Привітання приймають й науковці-хіміки, вчителі та викладачі хімії, працівники фармацевтичних і косметичних компаній, технологи та лаборанти на виробництві, інженери нафтохімічної галузі та навіть студенти профільних вишів.

Фактично — усі, хто щодня працює з речовинами, формулами і хімічними процесами, від дослідників до операторів на виробництві.

Як святкують День хіміка в Україні

Зазвичай святкування Дня хіміка мають як офіційну, так і неформальну частину. Наприклад, до повномасштабного вторгнення на підприємствах активно проводилося нагородження найкращих працівників, святкові концерти та культурні заходи, професійні конкурси й зустрічі ветеранів галузі.

Особливо масштабно День хіміка відзначали у промислових містах, де хімічна промисловість є ключовою. У таких містах як Черкаси, Калуш, Рівне та Дніпро це свято стало частиною міської традиції!

У вишах відбувалися наукові конференції, студентські хімічні шоу, дні відкритих дверей та лекції з залученням провідних фахівців. Зараз також відзначається свято, проте без масових скупчень людей.

Ця наука проникла в кожну сферу нашого життя. Тож 31 травня — чудова нагода сказати дякую тим, хто щодня змінює світ на краще!

