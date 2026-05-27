В Україні офіційно встановили День української музики: коли відзначатимемо

Українська сцена нарешті отримала свій офіційний день у національному календарі. Верховна Рада зробила важливий крок для підтримки нашої культурної ідентичності, ухваливши постанову № 15053. Відтепер День української музики стане щорічною подією, яка об’єднуватиме творців та слухачів по всій країні.

Рішення підтримали 292 народні депутати, що свідчить про високу важливість цієї ініціативи для держави.

Коли святкуємо

Згідно з документом, день музики в Україні відзначатимуть щороку у третю суботу вересня. Це час, коли літня фестивальна енергія переходить в осінню затишну атмосферу, ідеально підходячи для масштабних концертів та культурних заходів.

Символізм та зв’язок із Червоною рутою

Вибір дати та самого свята має глибоке історичне коріння. Постанова покликана вшанувати пам’ять про легендарний фестиваль Червона рута, який відбувся у 1989 році в Чернівцях. Саме ця подія стала вибухом національної свідомості та дала поштовх розвитку сучасної української пісні ще до здобуття офіційної Незалежності.

Чому це важливо саме зараз

Окрім вшанування ветеранів сцени, свято має на меті підтримати сучасних виконавців, які сьогодні тримають культурний фронт.

По-перше , це популяризація нашого контенту всередині країни;

По-друге , це офіційне визнання внеску музикантів у розвиток національної культури та їхньої ролі в боротьбі за українські цінності.

Встановлення такого дня — це ще один спосіб нагадати всьому світу та самим собі, що українська пісня — це наша м’яка сила, яка не вщухає навіть у найскладніші часи. Тож готуймо плейлисти, адже тепер щовересня ми маємо законний привід гучно святкувати своє!

Читай також, що допоможе малечі полюбити українську.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!