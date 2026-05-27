Відстрочка Резерв+ розширена: хто з науковців може отримати її автоматично

Цифровізація військового обліку в Україні виходить на новий рівень. Відтепер нова онлайн відстрочка у застосунку стала доступною для ще однієї великої категорії громадян — наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Про це пише Міноборони.

Це значно спрощує життя тисячам фахівців, адже відстрочка Резерв+ дозволяє розв’язати юридичне питання без черг у ТЦК та зайвої паперової тяганини.

Хто може скористатися послугою

Раніше електронний сервіс був доступний лише для студентів, аспірантів та людей з інвалідністю. Проте після останнього оновлення відстрочка для науковців стала повністю автоматизованою. Отримати її можуть працівники університетів, наукових установ, а також Президії НАН України та національних галузевих академій наук.

Головні критерії для оформлення:

Робота за основним місцем проживання;

Зайнятість на рівні не менше ніж 0,75 ставки;

Наявність актуальної інформації про вашу посаду та місце роботи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО);

Установа, де ти працюєш, повинна мати державну атестацію як наукова організація.

Як працює відстрочка Резерв+: покрокова інструкція

Електронна послуга реалізована максимально просто. Вам не потрібно збирати довідки чи копії наказів — система сама спілкується з державними реєстрами.

Щоб ваша відстрочка з’явилася в телефоні, виконайте три кроки:

Зайди у застосунок Резерв+ під своїм ID-банкінгом;

Перейди до відповідного розділу, вибери категорію Працівники вищої та профосвіти, науковці та натисніть кнопку відправлення даних.

Система автоматично звірить ваші дані з ЄДЕБО. Якщо інформація збігається з вимогами закону, статус у вашому електронному кабінеті оновиться миттєво.

Що робити, якщо система видала помилку

Бувають випадки, коли відстрочка для науковців не підтягується автоматично. Найчастіше це не означає, що ти не маєш на неї права. Проблема зазвичай криється у застарілих або некоректно внесених даних у базі ЄДЕБО.

У такому разі не варто одразу планувати візит до ТЦК. Спершу зверніться до кадрової служби вашого університету чи інституту. Попросіть перевірити, чи правильно вказано твою ставку, посаду та статус установи. Як тільки дані в реєстрах оновлять, нова онлайн відстрочка стане доступною для оформлення в застосунку.

