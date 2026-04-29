Автоматична відстрочка з 4 травня 2026 року: хто у списку та як перевірити статус

В Україні триває підготовка до чергового етапу оновлення документів у межах загальної мобілізації. Оскільки поточний термін дії воєнного стану законодавчо закріплений до 4 травня 2026 року, військовозобов’язаним необхідно заздалегідь актуалізувати дані про своє право на звільнення від призову.

У Київському обласному ТЦК та СП надали роз’яснення щодо того, як відбуватиметься цей процес та хто зможе уникнути черг у територіальних центрах комплектування.

Кому автоматично продовжать відстрочку: деталі

Завдяки інтеграції державних реєстрів, значна частина паперів відходить у минуле. Насамперед це стосується тих, чиї дані вже верифіковані у системі. Згідно з офіційними даними, через застосунок “Резерв+” статус оновиться самостійно для багатодітних батьків, осіб з інвалідністю та інших пільгових категорій.

Ба більше, у деяких користувачів дані в електронних кабінетах уже відображаються з урахуванням майбутніх змін — аж до серпня 2026 року.

Проте варто пам’ятати: якщо система не оновила статус автоматично, візит до ТЦК залишається обов’язковим до моменту формування списків у військові частини.

З огляду на завершення чергового юридичного періоду дії особливого режиму, юристи детально аналізують, кому автоматично продовжать відстрочку з 4 травня. Ця процедура зачепить осіб, чиї підстави для відстрочки мають безстроковий характер або підтверджені довгостроковими державними витягами.

Як відбуватиметься автоматичне оновлення даних у Резерв+

Однак повний перелік тих, кому автоматично продовжать відстрочку з 4 травня 2026 року, включає не лише соціально вразливі групи, а й заброньованих працівників критичної інфраструктури.

Основною умовою для них залишається наявність діючого наказу про бронювання, дані про який мають вчасно надійти до реєстру Оберіг.

Окрему увагу приділено сфері освіти. Право на відстрочку зберігається за:

Студентами , які здобувають освіту за денною або дуальною формою (за умови дотримання послідовності рівнів освіти);

Науковцями та викладачами , що мають науковий ступінь;

Вчителями шкіл та коледжів , які працюють не менш як на 0,75 ставки.

Для цієї категорії автоматизація процесу є особливо важливою, адже це дозволяє не відволікати педагогів від навчального процесу.

Попри активну автоматизацію процесів, юристи та представники територіальних центрів наголошують на дотриманні процедурних правил. Зокрема, у Київському обласному ТЦК та СП нагадали про відсутність жорстких часових обмежень для подання документів, проте застерегли від зволікання.

— Закон не встановлює конкретних строків для подання заяви на відстрочку — зробити це можна у будь-який момент. Водночас важливо звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки до того, як людину направлять на збірний пункт або зарахують до списків військової частини, — резюмували у відомстві.

