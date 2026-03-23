Відпочинок в Україні влітку: куди поїхати і як дозволити це собі в умовах війни

Зовсім скоро розпочнеться тепле літо. Якщо ти досі у роздумах, де відпочити цього року, ми розповімо тобі про невідомі багатьом туристам місця, а також як зробити відпочинок безпечним з огляду на воєнний стан. Якщо словосполучення “відпочинок в Україні” навіює спогади лише про Одесу та Херсон, ми йдемо на швидку туристичну допомогу! У нашому матеріалі ти точно знайдеш собі варіант до душі.

Відпочинок в Україні 2026

В Україні просто неймовірна природа! Якнайкраще побачити її можна серед каньйонів, озер, водоспадів та Карпатських гір. Не варто забувати про власну безпеку під час подорожі. Не всією природною місцевістю можна вільно гуляти, а лише там, де немає загрози. Уважно слідкуй за табличками та обмежувальними стрічками. Ми також даємо мапу з обмеженнями та комендантською годиною по всій Україні.

Каньйони в Україні

Певно, найгарнішими є Богуславський, Коростишівський та Буцький. Вони розташовані у Київській, Житомирській та Черкаській областях відповідно. Скелі, річки та ялинки навколо створюють чарівну атмосферу.

Під час відпочинку на каньйонах можна і ловити рибу, і прогулюватись на човниках, і навіть лазити по скелях. Якщо ти полюбляєш активний відпочинок, візьми з собою все необхідне для походу. Пам’ятай: купання у каньйонах має бути безпечним! Візьми з собою зручне взуття, яке не ковзатиме по мокрому камінню.

Озера в Україні

Не менш гарними є й українські озера. Найчистіші з них розташовані у високогір’ї Карпат. Але й на Волині кілька варіантів знайдеться. Ці озера можна вгадати за фото, бо подібної краси деінде годі й шукати. Синевир вражає магічністю та чистотою. Озеро, огорнуте хвоєю, ніби зі старовинних легенд. Його ще називають Оком Карпат. Тут унікальна флора та фауна, яку майже не знайти в Україні.

Ще однією перлиною Закарпаття є озеро Несамовите. Навколо нього є хребти гострих скель, а саме озеро, оточене квітучою долиною. Місцеві кажуть, що воно приховує купу таємниць. Одна з причин — дивні перепади погоди. Існує багато цікавих легенд та вірувань про Несамовите. Чим не привід відпочити там?

На Волині також є гарні та кришталево чисті озера. Наприклад, Світязь та Шацькі озера. Світязь є найглибшим в Україні. Природа навколо озер неймовірна! Можна збирати лісові ягоди та гриби. Останні дослідження показали, що озера мають льодовикове походження.

А це Шацькі озера. Усі волинські озера розташовані поруч. Там цілий комплекс з понад 20 водойм. Зона Шацьких озер оточена базами відпочинку та оздоровчими комплексами, тож обирай, що тобі до смаку.

Село Бакота згадане в літописах 1024 року. Тут були поселення язичників. Нині тут один із найстаріших чоловічих монастирів та місце, де знаходиш спокій. Тут також є джерела з цілющою водою.

Українські водоспади

Так-так, на водоспади і в Україні можна подивитись! Вони будуть точно не гіршими за іноземні. Карпатські водоспади вражають своєю красою. Вони мають рекреаційні властивості та наукове значення.

Українські фортеці

Українські фортеці — величні та таємничі. Варто об’їхати їх усі. Більшість із них розташовані в Криму, але тур не варто відкладати надовго. ЗСУ першими побачать звільнені кримські фортеці. А поки мандруй вільними від окупанта землями. І зазирай до форту-застави у місті Тараканів. Його ще називають містом привидів. Місцеві розповідають, що раніше там проводили ритуали чорної магії, а туристи кажуть, що від атмосфери цього місця кров стигне в жилах. Важливо: не блукати без гіда таємничими проходами та колодязями.

Тустань — середньовічний наскельний оборонний комплекс, град і митниця, залишки якого розташовані в Українських Карпатах, поблизу села Урич. Під час розкопок та розчищення колодязя в Тустані виявили тисячі цікавих артефактів. Деякі з них зберігаються в інтерактивному музеї поряд зі скелями.

Хотинська фортеця — середньовічна оборонна фортеця, була однією з наймогутніших у Східній Європі. Її визнано одним із семи чудес України. Фортеця відігравала важливу роль в політиці та історії багатьох народів: українців, молдаван, турків, росіян.

Кам’янець-Подільська фортеця також належить до семи чудес України. Вона бере свій початок з 10–13 століття. Історія фортеці складна, її постійно руйнували та відбудовували аж до 14 століття. Вона оповита сотнями легенд, послухати які можна лише там.

Аккерманська фортеця — її ще називають Білгород-Дністровська, адже розташована вона саме у цьому місті Одеської області. Це найбільша цитадель України. Вона змінила багато господарів та пережила численні облоги. Фортеця має свої загадки, наприклад, тетраксис у стіні.

Українські села

Криворівня — серце Гуцульщини, де оживає історія і душа знаходить спокій Криворівня — село, яке давно вже перетворилося на живий музей української культури, літератури та духу. Криворівня — це називають українськими Афінами.Тут бували Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський, Гнат Хоткевич, Ольга Кобилянська — кожен знаходив у цих місцях натхнення, зцілення й творчу енергію. Іван Франко не лише писав тут, а й лікувався, жив у хаті різьбяра Василя Якіб’юка. Ця хата й досі стоїть — сьогодні це музей Франка, де збереглися його ліжко, столик, годинник і навіть топірець-бартка, подарований господарем. Тут знімали Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Є відновлена хата-ґражда, де знімав режисер, сьогодні приймає туристів і переносить їх у світ гуцульських обрядів, міфів і глибоких людських почуттів. Вражає і садиба Грушевського. Перший президент УНР не лише відпочивав у Криворівні, а й мав тут власну віллу, побудовану в автентичному гуцульському стилі. Окрім багатої історичної спадщини, Криворівня зачаровує своєю природою: кришталево чисте повітря, шум Чорного Черемошу, стежки до гірських вершин і спокій, що розливається в душі, як тепло гуцульської ватри. Це село для тих, хто шукає тиші, глибини й справжності.

Канів

Відвідати це місто можна з кількох причин: Тарасова гора, мальовничі пейзажі, історичні музеї, Успенський собор.

Туристичні села та міста України

Київ

Якщо тобі до вподоби міський шалений ритм, відвідай Київ. Серце України — старовинне і водночас сучасне. Тут кожен знайде собі щось до душі. Влітку Київ особливо гарний. З підсвіченими вуличками Подолу, мостами через Дніпро, вуличними музикантами, їжею та івентами. Ти можеш поєднати історичну мандрівку з гастротуром. Адже у Києві, певно, сотні найоригінальніших барів та ресторанів.

Україна відома й своїми туристичними селами та містечками. Кожне славиться чимось своїм. Якісь — видатними майстрами, інші — пам’ятками села чи відомими діячами. Наприклад, урочище Кам’яне Село. Воно розташоване в Житомирській області й відоме скупченням валунів. Його також називають “український Стоунхендж”. Валуни також оповиті легендами, як-от що там заховано бібліотеку Ярослава Мудрого.

Жовква — давня межа земель та князівств Червоної Русі. Вона оточена унікальною природою. У Жовкві багато пам’яток. Наприклад, церква Пресвятої Богородиці, костел святого Лаврентія, Жовківський замок.

Миргород — місто в Полтавській області, яке славиться цілющими мінеральними водами. Тут також є бальнеогрязевий курорт та краєзнавчий музей. Поруч із Миргородом є село Гоголеве, де минуло дитинство українського письменника Миколи Гоголя.

Як зекономити на подорожах

Подорожі стали ще дорожчими через війну. Але що ж робити? Ми підкажемо варіанти, з якими ти зможеш трохи заощадити.

Перевіряй готелі та квитки за датами, у певні дні ціни значно нижчі. До речі, краще робити це в режимі інкогніто. Адже інтернет має схильність відстежувати наші запити, відповідно, пропонуватиме дорожчі варіанти. В режимі інкогніто система не знатиме, чим ти цікавишся, і запропонує багато вигідних варіантів. Спробуй каучсерфінг. Це коли тебе безкоштовно приймають до себе мешканці міста або села, в яке ти їдеш відпочити. Зареєструватись можна тут. Самостійне приготування їжі обійдеться тобі дешевше, аніж ресторани та кафе. Автобусні тури. За ціною виходять дешевше, ніж самостійна поїздка машиною. Обирай нетуристичні місця, не бійся зайти вглиб села чи міста. Ціни будуть значно нижчими.

