Літні ночі без прогулянок. Коли комендантська година по регіонах України — інфографіка

Попереду ціле літо, й українці хочуть максимально відпочити від сирен та сидіння в укриттях.
Втім, загроза не минула. Тому ми підготували для тебе графіку комендантської години в усіх регіонах України.
Комендантська година: час по областях
Нагадаємо, під час комендантської години категорично забороняється:
Важливо: Дотримуйся правил світломаскування (вимикай світло в будинках та на вулиці, зашторюй вікна).
Особи, які перебувають на вулиці в заборонений час, можуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.
Не нехтуй власною безпекою та дотримуйся правил комендантської години. Ми маємо берегти своє життя, щоб перемогти у війні!
Раніше ми розповідали, що робити, якщо не встигаєш додому до початку комендантської години.
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