Гороскоп на жовтень 2026: ретроградна Венера змінить стосунки, а Меркурій — плани

Жовтень 2026 року буде насиченим на астрологічні події. Ретроградні Венера та Меркурій можуть принести зміни у стосунках, фінансах, спілкуванні й подорожах.

Молодик у Терезах 10 жовтня сприятиме новим домовленостям і партнерствам, а після переходу Сонця у Скорпіон 23-го захочеться глибше розібратися у важливих питаннях.

Із 24 жовтня ретроградний Меркурій радить не поспішати, перевіряти інформацію та бути готовими до затримок.

Повня 26-го стане гарним моментом для фінансового планування та завершення осінніх справ.

Читати на тему Гороскоп на 2026 рік: покращення стосунків у парі та можливості фінансового росту Що говорять зірки та планети про твоє життя у 2026 році?

Гороскоп на жовтень 2026 року: Овен (21 березня – 19 квітня)

Жовтень подарує Овнам потужний творчий заряд. Марс і Юпітер допоможуть генерувати ідеї, братися за нові справи й нарешті реалізовувати те, що давно відкладалося. Водночас із 3 жовтня варто уважніше ставитися до грошей: через ретроградну Венеру зростає ризик імпульсивних покупок і зайвих витрат. Молодик 10 жовтня може відкрити двері до нового партнерства — романтичного або професійного. 16-го добре визначитися з важливими особистими рішеннями та закріпити те, що справді має для тебе значення. Після 23 жовтня фінансова тема вийде на перший план: стане зрозуміло, де бюджет потребує змін. Ретроградний Меркурій може принести несподівані рахунки або витрати. Наприкінці місяця краще не поспішати з висновками у стосунках. Відверта розмова і трохи терпіння допоможуть уникнути зайвої напруги.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Телець (20 квітня – 20 травня)

Жовтень може випробувати Тельців на терпіння, особливо у стосунках. Із 3 числа ретроградна Венера здатна повернути старі образи, непорозуміння або навіть людину з минулого. Не варто поспішати робити остаточні висновки: 6 жовтня буде легше знайти правильні слова й спокійно обговорити складні моменти. Значно приємніші перспективи відкриються у професійній сфері. Молодик 10 жовтня може принести пропозицію нової роботи, підвищення або важливий етап переговорів. Наприкінці місяця робоча атмосфера теж може змінитися на краще — від оновлення обладнання до приємніших умов праці. Повня 26 жовтня у твоєму знаку стане моментом, коли можна чітко заявити про власні потреби та встановити здорові межі. Головне — говорити прямо, але без зайвої різкості.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Близнюки (21 травня – 21 червня)

На Близнюків у жовтні чекає чимало робочих викликів, тому дипломатія стане твоїм головним помічником. Венера, яка переходить у ретроградний рух 3 жовтня, може зробити спілкування з колегами складнішим. Не варто втягуватися в суперечки — набагато вигідніше залишатися людиною, яка здатна заспокоїти ситуацію. Молодик 10 жовтня відкриє чудовий період для творчості та особистого життя. Можливе нове знайомство або новий етап у вже наявних стосунках. Після 23 жовтня роботи стане більше, а тобі можуть доручити керівництво командою. Ретроградний Меркурій із 24 числа здатний додати плутанини в листуванні та розмовах. Перевіряй повідомлення й не відповідай на емоціях. Наприкінці місяця корисно повернутися до старих творчих задумів — серед них може знайтися ідея, яку варто розвивати.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Рак (21 червня – 22 липня)

Для Раків жовтень значною мірою буде пов’язаний із домом, грошима та особистими стосунками. Ретроградна Венера з 3 числа закликає не залишати дрібні непорозуміння без уваги. Те, що спочатку здається незначним, може перерости у серйозну сварку. Молодик 10 жовтня особливо сприятливий для питань нерухомості: якщо ти давно думаєш про купівлю, продаж або ремонт житла, можна починати діяти. Щоправда, бюджет доведеться контролювати особливо уважно. Після 23 жовтня романтичне життя стане емоційнішим, але ретроградний Меркурій може ускладнити відверті розмови. Не поспішай з’ясовувати стосунки, якщо відчуваєш, що емоції зашкалюють. Повня 26 жовтня стане чудовим приводом зустрітися з друзями, змінити обстановку та нарешті відпочити від накопиченої напруги.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Лев (23 липня – 22 серпня)

У Левів буде достатньо енергії, щоб впоратися навіть із великими планами. Марс і Юпітер допоможуть не знижувати темп і впевнено рухатися до мети. На початку місяця увага переміститься на дім: 3 жовтня добре зайнятися ремонтом, садом або справами, які давно чекали своєї черги. Молодик 10 числа може підштовхнути до короткої подорожі чи спонтанної поїздки. Після 23 жовтня особливо важливими стануть сім’я та домашня атмосфера. Це хороший час для зустрічей, святкувань і створення затишку. Проте вже 24-го ретроградний Меркурій може принести непорозуміння з близькими. Не дозволяй дрібній суперечці перетворитися на велику проблему. Наприкінці місяця Венера допоможе проявити дипломатичність. А повня 26 жовтня може принести приємне визнання твоїх зусиль — можливо, ти нарешті почуєш слова, яких давно чекав.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Жовтень відкриває для Дів цікаві можливості у фінансовій сфері. У першій половині місяця можна відчути, що грошей стає більше або з’являються нові способи заробітку. Водночас ретроградна Венера з 3 жовтня може спровокувати бажання витрачати більше, ніж дозволяє бюджет. Молодик 10 числа здатен принести перспективну пропозицію: нову роботу, підвищення, надбавку до зарплати або додатковий заробіток. Після 23 жовтня посилиться інтуїція, тож до власних відчуттів варто прислухатися. А ось із 24-го потрібно уважніше планувати поїздки та стежити за комунікацією: ретроградний Меркурій здатен створювати затримки, плутанину й непорозуміння. Наприкінці місяця фінансові спокуси знову посиляться, тому краще не втрачати контроль над витратами. Повня 26 жовтня може завершити місяць важливою подорожжю або поїздкою.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Жовтень — один із найпомітніших місяців для Терезів. Сонце перебуває у твоєму знаку більшу частину перших трьох тижнів, тому увага оточення буде прикута до тебе. Молодик 10 жовтня може принести визнання, нові знайомства або можливість відкрити для себе професійні двері. Якщо давно хотілося змінити імідж, початок місяця також підходить для оновлення. Але з 3 жовтня варто уважніше контролювати фінанси: ретроградна Венера може зробити витрати надто легкими й непомітними. Після 23 числа ситуація з доходами може покращитися, хоча ретроградний Меркурій знову здатен принести фінансові клопоти. Не поспішай витрачати все, що заробиш. А 25 жовтня, коли Венера повернеться у твій знак, краще відкласти радикальні зміни зовнішності. Повня 26-го допоможе побачити, куди саме витікають гроші, і нарешті навести лад у бюджеті.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Жовтень почнеться для Скорпіонів із бажання побути наодинці. І це не погано: пауза від шуму та зайвих контактів допоможе відновити сили й розкласти думки по поличках. Ретроградна Венера з 3 числа не найкращий час для радикальних змін зовнішності, тому експерименти з іміджем краще відкласти. Молодик 10 жовтня варто присвятити собі: відпочинку, улюбленому заняттю або просто спокійному дню без поспіху. Водночас 16-го може з’явитися цікава професійна можливість. Не виключено, що тобі запропонують керівну роль або новий рівень відповідальності. Після 23 жовтня Сонце входить у твій знак, і ти опинишся в центрі уваги. Ретроградний Меркурій може ускладнити висловлення думок, тому перед важливою розмовою краще добре все обдумати. Наприкінці місяця романтичні справи потребуватимуть тиші та приватності. Повня 26 жовтня чудово підходить для побачення удвох.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільцям жовтень обіцяє активне соціальне життя, хоча іноді тобі захочеться втекти від усіх і побути наодинці. У першій половині місяця Сонце сприятиме зустрічам, вечіркам, новим знайомствам і спільним планам. Молодик 10 жовтня особливо добре підходить для того, щоб приймати запрошення й не сидіти вдома. Водночас ретроградна Венера може посилити потребу в особистому просторі, тому не змушуй себе бути всюди, якщо хочеться тиші. Після 23 жовтня на перший план вийдуть справи, про які ти не готовий розповідати всім. Це хороший період для тихої роботи над важливими планами. Ретроградний Меркурій із 24 числа може випадково розкрити те, що ти хотів залишити при собі, тому будь обережним зі словами. 25-го Венера сприятиме романтичним зустрічам і відновленню близькості. А повня 26 жовтня може стати поворотним моментом у кар’єрі: старий етап завершується, відкриваючи шлях до нового.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Для Козерогів жовтень може стати одним із найважливіших місяців року у професійному плані. Сонце підсвічує кар’єрну сферу, тому твої зусилля нарешті можуть помітити керівники та колеги. 6 жовтня активне спілкування допоможе просунути робочі справи, а повня цього дня може поставити крапку в домашньому питанні або завершити давно розпочатий проєкт. Приємне визнання можливе 13-го, коли Венера посилить позитивну увагу до твоєї роботи. Молодик 21 жовтня може принести нову посаду, важливу пропозицію або професійний шанс, до якого ти довго йшов. Після 22-го захочеться відсвяткувати успіх разом із друзями. Можливо, саме вони допоможуть тобі побачити наступну мету. Наприкінці місяця люди частіше довірятимуть тобі особисті секрети. Не поспішай ними ділитися — чужа довіра дорого коштує.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Жовтень може пробудити у Водоліїв сильне бажання подорожувати. Сонце активізує тему далеких поїздок, нових місць і яскравих вражень, а молодик 10 жовтня може подарувати вигідний варіант для відпочинку. Якщо повноцінна подорож поки неможлива, навіть коротка зміна обстановки піде на користь. Робота, однак, може намагатися повернути тебе до рутини, тому доведеться шукати баланс між обов’язками та бажанням вирватися кудись подалі. 23 жовтня фокус переміститься на кар’єру та репутацію. Це хороший період для переговорів і важливих професійних рішень. Але ретроградний Меркурій може створювати проблеми у спілкуванні, тому не говори перше, що спадає на думку. 25-го Венера сприятиме романтиці та приємним поїздкам, хоча старі проблеми у стосунках можуть знову нагадати про себе. Повня 26 жовтня найкраще підходить для домашніх справ, прибирання та завершення ремонту.

Гороскоп на жовтень 2026 року: Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам у жовтні варто особливо уважно поставитися до грошей. Початок місяця допоможе знайти додаткові джерела доходу, оптимізувати бюджет або побачити можливості, які раніше залишалися непомітними. Молодик 10 жовтня — вдалий момент для зустрічі з фінансовим консультантом, перегляду заощаджень чи планування великих витрат. Водночас ретроградна Венера може зробити подорожі дорожчими, ніж очікувалося, тому відпустку краще планувати без зайвих фінансових ризиків. Після 23 жовтня бажання вирушити в далеку поїздку може стати ще сильнішим, але вже 24-го ретроградний Меркурій закликає не поспішати з дорогими рішеннями. Уважно перевіряй бронювання, документи й витрати. 25-го фінансові спокуси знову посиляться. Повня 26 жовтня підказує практичніший варіант — коротка автомобільна подорож або невеликий відпочинок неподалік. Добре продуманий бюджет допоможе насолодитися поїздкою без зайвих переживань.

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Джерело: Аlmanac.com.

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