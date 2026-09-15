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Гороскоп на октябрь 2026: ретроградная Венера изменит отношения, а Меркурий — планы

Ольга Петухова, редактор сайта 15 сентября 2026, 21:00 10 мин.
гороскоп на октябрь 2026

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