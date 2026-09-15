Гороскоп на октябрь 2026: ретроградная Венера изменит отношения, а Меркурий — планы

Октябрь 2026 года будет насыщенным на астрологические события. Ретроградные Венера и Меркурий могут принести изменения в отношениях, финансах, общении и путешествиях.

Новолуние в Весах 10 октября будет способствовать новым договоренностям и партнерствам, а после перехода Солнца в Скорпион 23-го захочется глубже разобраться в важных вопросах.

С 24 октября ретроградный Меркурий советует не спешить, проверять информацию и быть готовыми к задержкам.

Полнолуние 26-го станет хорошим моментом для финансового планирования и завершения осенних дел.

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Гороскоп на октябрь 2026 года: Овен (21 марта – 19 апреля)

Октябрь подарит Овнам мощный творческий заряд. Марс и Юпитер помогут генерировать идеи, браться за новые дела и наконец реализовывать то, что давно откладывалось. В то же время с 3 октября стоит внимательнее относиться к деньгам: из-за ретроградной Венеры возрастает риск импульсивных покупок и лишних расходов. Новолуние 10 октября может открыть двери к новому партнерству — романтическому или профессиональному. 16-го хорошо определиться с важными личными решениями и закрепить то, что действительно имеет для тебя значение. После 23 октября финансовая тема выйдет на первый план: станет понятно, где бюджет нуждается в изменениях. Ретроградный Меркурий может принести неожиданные счета или расходы. В конце месяца лучше не спешить с выводами в отношениях. Откровенный разговор и немного терпения помогут избежать лишнего напряжения.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Телец (20 апреля – 20 мая)

Октябрь может испытать Тельцов на терпение, особенно в отношениях. С 3 числа ретроградная Венера способна вернуть старые обиды, недоразумения или даже человека из прошлого. Не стоит спешить делать окончательные выводы: 6 октября будет легче найти правильные слова и спокойно обсудить сложные моменты. Значительно более приятные перспективы откроются в профессиональной сфере. Новолуние 10 октября может принести предложение новой работы, повышение или важный этап переговоров. В конце месяца рабочая атмосфера тоже может измениться к лучшему — от обновления оборудования до более приятных условий труда. Полнолуние 26 октября в твоем знаке станет моментом, когда можно четко заявить о собственных потребностях и установить здоровые границы. Главное — говорить прямо, но без лишней резкости.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецов в октябре ждет немало рабочих вызовов, поэтому дипломатия станет твоим главным помощником. Венера, которая переходит в ретроградное движение 3 октября, может сделать общение с коллегами более сложным. Не стоит втягиваться в споры — гораздо выгоднее оставаться человеком, который способен успокоить ситуацию. Новолуние 10 октября откроет прекрасный период для творчества и личной жизни. Возможно новое знакомство или новый этап в уже существующих отношениях. После 23 октября работы станет больше, а тебе могут поручить руководство командой. Ретроградный Меркурий с 24 числа способен добавить путаницы в переписку и разговоры. Проверяй сообщения и не отвечай на эмоциях. В конце месяца полезно вернуться к старым творческим задумкам — среди них может найтись идея, которую стоит развивать.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Рак (21 июня – 22 июля)

Для Раков октябрь в значительной степени будет связан с домом, деньгами и личными отношениями. Ретроградная Венера с 3 числа призывает не оставлять мелкие недоразумения без внимания. То, что сначала кажется незначительным, может перерасти в серьезную ссору. Новолуние 10 октября особенно благоприятно для вопросов недвижимости: если ты давно думаешь о покупке, продаже или ремонте жилья, можно начинать действовать. Правда, бюджет придется контролировать особенно внимательно. После 23 октября романтическая жизнь станет более эмоциональной, но ретроградный Меркурий может усложнить откровенные разговоры. Не спеши выяснять отношения, если чувствуешь, что эмоции зашкаливают. Полнолуние 26 октября станет прекрасным поводом встретиться с друзьями, сменить обстановку и наконец отдохнуть от накопившегося напряжения.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Лев (23 июля – 22 августа)

У Львов будет достаточно энергии, чтобы справиться даже с большими планами. Марс и Юпитер помогут не снижать темп и уверенно двигаться к цели. В начале месяца внимание переместится на дом: 3 октября хорошо заняться ремонтом, садом или делами, которые давно ждали своей очереди. Новолуние 10 числа может подтолкнуть к короткому путешествию или спонтанной поездке. После 23 октября особенно важными станут семья и домашняя атмосфера. Это хорошее время для встреч, празднований и создания уюта. Однако уже 24-го ретроградный Меркурий может принести недопонимание с близкими. Не позволяй мелкой ссоре превратиться в большую проблему. В конце месяца Венера поможет проявить дипломатичность. А полнолуние 26 октября может принести приятное признание твоих усилий — возможно, ты наконец услышишь слова, которых давно ждал.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Дева (23 августа – 22 сентября)

Октябрь открывает для Дев интересные возможности в финансовой сфере. В первой половине месяца можно почувствовать, что денег становится больше или появляются новые способы заработка. В то же время ретроградная Венера с 3 октября может спровоцировать желание тратить больше, чем позволяет бюджет. Новолуние 10 числа способно принести перспективное предложение: новую работу, повышение, прибавку к зарплате или дополнительный заработок. После 23 октября усилится интуиция, поэтому к собственным ощущениям стоит прислушиваться. А вот с 24-го нужно внимательнее планировать поездки и следить за коммуникацией: ретроградный Меркурий способен создавать задержки, путаницу и недоразумения. В конце месяца финансовые искушения снова усилятся, поэтому лучше не терять контроль над расходами. Полнолуние 26 октября может завершить месяц важным путешествием или поездкой.

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Гороскоп на октябрь 2026 года: Весы (23 сентября – 22 октября)

Октябрь — один из самых заметных месяцев для Весов. Солнце находится в твоем знаке большую часть первых трех недель, поэтому внимание окружающих будет приковано к тебе. Новолуние 10 октября может принести признание, новые знакомства или возможность открыть для себя профессиональные двери. Если давно хотелось изменить имидж, начало месяца также подходит для обновления. Но с 3 октября стоит внимательнее контролировать финансы: ретроградная Венера может сделать расходы слишком легкими и незаметными. После 23 числа ситуация с доходами может улучшиться, хотя ретроградный Меркурий снова способен принести финансовые хлопоты. Не спеши тратить все, что заработаешь. А 25 октября, когда Венера вернется в твой знак, лучше отложить радикальные изменения внешности. Полнолуние 26-го поможет увидеть, куда именно утекают деньги, и наконец навести порядок в бюджете.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Октябрь начнется для Скорпионов с желания побыть наедине. И это неплохо: пауза от шума и лишних контактов поможет восстановить силы и разложить мысли по полочкам. Ретроградная Венера с 3 числа — не лучшее время для радикальных изменений внешности, поэтому эксперименты с имиджем лучше отложить. Новолуние 10 октября стоит посвятить себе: отдыху, любимому занятию или просто спокойному дню без спешки. В то же время 16-го может появиться интересная профессиональная возможность. Не исключено, что тебе предложат руководящую роль или новый уровень ответственности. После 23 октября Солнце входит в твой знак, и ты окажешься в центре внимания. Ретроградный Меркурий может усложнить выражение мыслей, поэтому перед важным разговором лучше все хорошо обдумать. В конце месяца романтические дела потребуют тишины и приватности. Полнолуние 26 октября отлично подходит для свидания вдвоем.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам октябрь обещает активную социальную жизнь, хотя иногда тебе захочется сбежать от всех и побыть наедине. В первой половине месяца Солнце будет способствовать встречам, вечеринкам, новым знакомствам и совместным планам. Новолуние 10 октября особенно хорошо подходит для того, чтобы принимать приглашения и не сидеть дома. В то же время ретроградная Венера может усилить потребность в личном пространстве, поэтому не заставляй себя быть везде, если хочется тишины. После 23 октября на первый план выйдут дела, о которых ты не готов рассказывать всем. Это хороший период для тихой работы над важными планами. Ретроградный Меркурий с 24 числа может случайно раскрыть то, что ты хотел оставить при себе, поэтому будь осторожен со словами. 25-го Венера будет способствовать романтическим встречам и восстановлению близости. А полнолуние 26 октября может стать поворотным моментом в карьере: старый этап завершается, открывая путь к новому.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Козерог (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов октябрь может стать одним из самых важных месяцев года в профессиональном плане. Солнце подсвечивает карьерную сферу, поэтому твои усилия наконец могут заметить руководители и коллеги. 6 октября активное общение поможет продвинуть рабочие дела, а полнолуние этого дня может поставить точку в домашнем вопросе или завершить давно начатый проект. Приятное признание возможно 13-го, когда Венера усилит позитивное внимание к твоей работе. Новолуние 21 октября может принести новую должность, важное предложение или профессиональный шанс, к которому ты долго шел. После 22-го захочется отпраздновать успех вместе с друзьями. Возможно, именно они помогут тебе увидеть следующую цель. В конце месяца люди чаще будут доверять тебе личные секреты. Не спеши ими делиться — чужое доверие дорого стоит.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Водолей (20 января – 18 февраля)

Октябрь может пробудить у Водолеев сильное желание путешествовать. Солнце активизирует тему дальних поездок, новых мест и ярких впечатлений, а новолуние 10 октября может подарить выгодный вариант для отдыха. Если полноценное путешествие пока невозможно, даже короткая смена обстановки пойдет на пользу. Работа, однако, может пытаться вернуть тебя к рутине, поэтому придется искать баланс между обязанностями и желанием вырваться куда-нибудь подальше. 23 октября фокус переместится на карьеру и репутацию. Это хороший период для переговоров и важных профессиональных решений. Но ретроградный Меркурий может создавать проблемы в общении, поэтому не говори первое, что приходит в голову. 25-го Венера будет способствовать романтике и приятным поездкам, хотя старые проблемы в отношениях могут снова напомнить о себе. Полнолуние 26 октября лучше всего подходит для домашних дел, уборки и завершения ремонта.

Гороскоп на октябрь 2026 года: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам в октябре стоит особенно внимательно отнестись к деньгам. Начало месяца поможет найти дополнительные источники дохода, оптимизировать бюджет или увидеть возможности, которые раньше оставались незамеченными. Новолуние 10 октября — удачный момент для встречи с финансовым консультантом, пересмотра сбережений или планирования крупных расходов. В то же время ретроградная Венера может сделать путешествия дороже, чем ожидалось, поэтому отпуск лучше планировать без лишних финансовых рисков. После 23 октября желание отправиться в далекую поездку может стать еще сильнее, но уже 24-го ретроградный Меркурий призывает не спешить с дорогими решениями. Внимательно проверяй бронирования, документы и расходы. 25-го финансовые искушения снова усилятся. Полнолуние 26 октября подсказывает более практичный вариант — короткая автомобильная поездка или небольшой отдых неподалеку. Хорошо продуманный бюджет поможет насладиться поездкой без лишних переживаний.

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Источник: Аlmanac.com.

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