Аркан по дате рождения: что он может рассказать о характере и цели жизни

В Средневековье карты Таро использовали для игр, но со временем фигуры на них приобрели эзотерическое значение, а сами карты все чаще начали применять для гадания.
Примерно в 19 веке сформировалась система арканов Таро, среди которых 22 карты — так называемые старшие арканы. А впоследствии возникла еще одна нумерологическая практика: определение аркана по дате рождения.
Причем существует две системы подобного гадания. Они не имеют никакого отношения к научным прогнозам, и результат такой “ворожбы” имеет исключительно познавательный эффект.
Как рассчитать аркан по дате рождения
В таро-нумерологии считается, что число, полученное как сумма цифр в дате рождения, соответствует определенному аркану и может символически описывать характер, сильные стороны, жизненную цель и возможные трудности человека. Подчеркиваем: это эзотерическая интерпретация, а не научный метод.
Как узнать аркан по дате рождения: способ 1
Например, дата рождения — 15.03.1990.
Складываем все цифры:
1 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 0 = 28.
Поскольку 28 больше 22, вычитаем 22:
28 − 22 = 6.
Таким образом, получаем 6-й Аркан — Влюбленные.
Как узнать свой аркан по дате рождения: способ 2
Есть еще один популярный способ — через определение арканов дня, месяца и года рождения. Он используется, в частности, в системах Матрицы судьбы.
Как считать
- Аркан дня — берем число рождения. Если оно больше 22, складываем его цифры.
Например: 27 → 2 + 7 = 9.
- Аркан месяца — номер месяца оставляем как есть.
Например, июль → 7.
- Аркан года — складываем все цифры года рождения.
Например, 1990: 1 + 9 + 9 + 0 = 19.
- Итоговый аркан — складываем три полученных числа:
9 + 7 + 19 = 35.
Поскольку число больше 22, сводим его к системе 22 арканов: 3 + 5 = 8.
Таким образом, для даты 27.07.1990 итоговым будет 8-й аркан — Сила.
Арканы по дате рождения: полный список и значение
Всего существует 22 старших аркана. Даем очень короткие характеристики каждого в списке. Это обобщенные символические значения, которые могут несколько отличаться в зависимости от системы Таро.
- Маг — воля, действие, инициатива, реализация.
- Верховная Жрица — интуиция, тайны, внутреннее знание.
- Императрица — творчество, достаток, забота, развитие.
- Император — власть, порядок, стабильность, ответственность.
- Иерофант — традиции, знания, наставничество, духовность.
- Влюбленные — любовь, выбор, партнерство, ценности.
- Колесница — движение, победа, целеустремленность, контроль.
- Сила — мужество, внутренняя сила, терпение, самоконтроль.
- Отшельник — мудрость, самопознание, поиск, уединение.
- Колесо Фортуны — изменения, повороты судьбы, циклы, возможности.
- Справедливость — баланс, честность, закон, ответственность.
- Повешенный — пауза, переосмысление, новый взгляд.
- Смерть — завершение, трансформация, обновление.
- Умеренность — гармония, равновесие, спокойствие, терпение.
- Дьявол — искушения, зависимости, сильные желания, привязанность.
- Башня — кризис, разрушение старого, резкие изменения, прозрение.
- Звезда — надежда, вдохновение, вера, восстановление.
- Луна — интуиция, эмоции, страхи, иллюзии.
- Солнце — радость, успех, энергия, ясность.
- Суд — пробуждение, переоценка, новый этап, призвание.
- Мир — завершение, целостность, результат, гармония.
- Шут — новое начало, свобода, риск, спонтанность.
Информация в материале имеет исключительно познавательный и развлекательный характер. Нумерология не имеет научного подтверждения и не признается научным сообществом. Ее трактования не стоит воспринимать как достоверный прогноз или факт.
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