Аркан по дате рождения: что он может рассказать о характере и цели жизни

В Средневековье карты Таро использовали для игр, но со временем фигуры на них приобрели эзотерическое значение, а сами карты все чаще начали применять для гадания.

Примерно в 19 веке сформировалась система арканов Таро, среди которых 22 карты — так называемые старшие арканы. А впоследствии возникла еще одна нумерологическая практика: определение аркана по дате рождения.

Причем существует две системы подобного гадания. Они не имеют никакого отношения к научным прогнозам, и результат такой “ворожбы” имеет исключительно познавательный эффект.

Как рассчитать аркан по дате рождения

В таро-нумерологии считается, что число, полученное как сумма цифр в дате рождения, соответствует определенному аркану и может символически описывать характер, сильные стороны, жизненную цель и возможные трудности человека. Подчеркиваем: это эзотерическая интерпретация, а не научный метод.

Как узнать аркан по дате рождения: способ 1

Например, дата рождения — 15.03.1990.

Складываем все цифры:

1 + 5 + 0 + 3 + 1 + 9 + 9 + 0 = 28.

Поскольку 28 больше 22, вычитаем 22:

28 − 22 = 6.

Таким образом, получаем 6-й Аркан — Влюбленные.

Как узнать свой аркан по дате рождения: способ 2

Есть еще один популярный способ — через определение арканов дня, месяца и года рождения. Он используется, в частности, в системах Матрицы судьбы.

Как считать

Аркан дня — берем число рождения. Если оно больше 22, складываем его цифры.

Например: 27 → 2 + 7 = 9. Аркан месяца — номер месяца оставляем как есть.

Например, июль → 7. Аркан года — складываем все цифры года рождения.

Например, 1990: 1 + 9 + 9 + 0 = 19. Итоговый аркан — складываем три полученных числа:

9 + 7 + 19 = 35.

Поскольку число больше 22, сводим его к системе 22 арканов: 3 + 5 = 8.

Таким образом, для даты 27.07.1990 итоговым будет 8-й аркан — Сила.

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Арканы по дате рождения: полный список и значение

Всего существует 22 старших аркана. Даем очень короткие характеристики каждого в списке. Это обобщенные символические значения, которые могут несколько отличаться в зависимости от системы Таро.

Маг — воля, действие, инициатива, реализация. Верховная Жрица — интуиция, тайны, внутреннее знание. Императрица — творчество, достаток, забота, развитие. Император — власть, порядок, стабильность, ответственность. Иерофант — традиции, знания, наставничество, духовность. Влюбленные — любовь, выбор, партнерство, ценности. Колесница — движение, победа, целеустремленность, контроль. Сила — мужество, внутренняя сила, терпение, самоконтроль. Отшельник — мудрость, самопознание, поиск, уединение. Колесо Фортуны — изменения, повороты судьбы, циклы, возможности. Справедливость — баланс, честность, закон, ответственность. Повешенный — пауза, переосмысление, новый взгляд. Смерть — завершение, трансформация, обновление. Умеренность — гармония, равновесие, спокойствие, терпение. Дьявол — искушения, зависимости, сильные желания, привязанность. Башня — кризис, разрушение старого, резкие изменения, прозрение. Звезда — надежда, вдохновение, вера, восстановление. Луна — интуиция, эмоции, страхи, иллюзии. Солнце — радость, успех, энергия, ясность. Суд — пробуждение, переоценка, новый этап, призвание. Мир — завершение, целостность, результат, гармония. Шут — новое начало, свобода, риск, спонтанность.

Информация в материале имеет исключительно познавательный и развлекательный характер. Нумерология не имеет научного подтверждения и не признается научным сообществом. Ее трактования не стоит воспринимать как достоверный прогноз или факт.

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