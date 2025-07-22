Знаки зодиака по месяцам: кто ты — импульсивный Овен, педантичная Дева или мечтательные Рыбы

Еще с древности люди замечали: Солнце ежегодно проходит через одни и те же звездные рисунки — созвездия, образующие небесный пояс. Так и появилось представление о Зодиаке — 12 знаках.

Их изучением занимались астрологи — астрономы и психологи. Они считали, что небесные светила оказывают огромное влияние не только на планету в целом, но и на психологию каждого человека. А люди, родившиеся в один и тот же период года, часто имеют схожие черты, поведение, реакции. Это наблюдение стало основой для определения характеров по Знакам Зодиака.

Как распределяются Знаки Зодиака по месяцам и как определить свой знак — узнай из нашего материала.

Как определить Знак Зодиака по месяцу рождения

Зодиак — это воображаемый пояс на небе, по которому движется Солнце в течение года. Он разделен на 12 частей, каждая из которых длится около месяца. И именно в это время властвует определенный знак.

Чтобы узнать свой Знак Зодиака, достаточно знать точную дату рождения — день и месяц.

Каждый знак Зодиака — это определенный архетип (первичный образ), энергия, способ видения мира, который, по мнению астрологов, ты получаешь в момент рождения, когда Солнце проходило через Пояс Зодиака.

Знаки гороскопа по месяцам

Овен (21 марта — 19 апреля)

Когда весна расцветает, Солнце входит в огненный Овен. Это символ нового начала, первого порыва, инициативы. Его энергия – как солнце, горячая и неуемная.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Земля уже теплая, цветет, и Солнце входит в Тельца. Это время стабильности, чувственности, любви к красоте и комфорту.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Мир уже полон звуков, движения, жизни. Близнецы — это легкое дыхание ветра, любопытство, жажда знаний и общения.

Рак (21 июня — 22 июля)

День самый длинный, лето в разгаре. Рак – знак эмоциональной глубины, дома, заботы. Солнце здесь как в уютной квартирке.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сердце лета. Солнце в своей максимальной силе, и Лев — его самое верное отражение. Это время гордости, творчества, желания сиять.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Жара падает, урожай собирается. Дева — умная, аналитическая, трудолюбивая. Это энергия порядка и внимания к деталям.

Весы (23 сентября — 22 октября)

День и ночь становятся равными, баланс. Весы — о гармонии, красоте, дипломатии. Солнце здесь как весы, ищущие равновесие.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Осень углубляется, природа меняется. Скорпион — знак трансформации, страсти, внутренней силы. Это мистическое время.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Предзимье, но еще много движения. Стрелец — о путешествиях, поиске смысла, открытости к новому.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Солнце самое низкое, зима царит. Козерог — это сила, амбиция, выносливость.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Глубокая зима и одновременно предчувствие весны. Водолей — не о холоде, а об идеях, прогрессе, будущем. Это символ новаторства.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ожидание весеннего расцвета. Рыбы — интуиция, мечты, милосердие. Это завершение круга, перед новым началом в Овне.

Знаки Зодиака по стихиям

Все Знаки Зодиака делятся на четыре стихии: Огонь, Земля, Воздух и Вода.

Каждая из них олицетворяет определенный тип энергии, темперамента и образа мышления. Вот как выглядит это деление:

Стихия Огня

Активные, энергичные, страстные, импульсивные люди

Овен (21 марта — 19 апреля);

Лев (23 июля — 22 августа);

Стрелец (22 ноября — 21 декабря).

Стихия Земли

Практичные, стабильные, приземленные, выносливые люди.

Телец (20 апреля — 20 мая);

Дева (23 августа — 22 сентября);

Козерог (22 декабря — 19 января).

Стихия Воздух

Интеллектуальные, коммуникабельные, любознательные, непоседливые люди.

Близнецы (21 мая — 20 июня);

Весы (23 сентября — 22 октября);

Водолей (20 января — 18 февраля)

Стихия воды

Чувствительные, интуитивные, эмоциональные, глубокие люди.

Рак (21 июня — 22 июля);

Скорпион (23 октября — 21 ноября);

Рыбы (19 февраля — 20 марта).

Теперь ты знаешь, как определить по дате рождения свой Знак Зодиака и можешь сравнить его характеристики с собственными.

Но это только азбука гороскопа. И не стоит воспринимать ее как аксиому, ведь на планете живут сотни тысяч людей, родившихся в один день, однако каждый имеет свои оттенки темперамента и свой путь судьбы.

Относись к гороскопу, как к интересной возможности глубже познать себя и других, и не забывай включать критичность мышления, ведь каждая информация должна пройти проверку твоим собственным опытом и иметь подтверждение мнением эксперта.

Кстати, мы публикуем гороскоп для всех Знаков Зодиака, который составляет настоящая эксперт — астролог и философ из Нью-Йорка А.Т. Нуньес. Поинтересуйся, какое влияние будут иметь светила на события этой недели: гороскоп с 21 по 27 июля.

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