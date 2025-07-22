Знаки зодиака по месяцам: кто ты — импульсивный Овен, педантичная Дева или мечтательные Рыбы

Фото Pexels Еще с древности люди замечали: Солнце ежегодно проходит через одни и те же звездные рисунки — созвездия, образующие небесный пояс. Так и появилось представление о Зодиаке — 12 знаках. Их изучением занимались астрологи — астрономы и психологи. Они считали, что небесные светила оказывают огромное влияние не только на планету в целом, но и на психологию каждого человека. А люди, родившиеся в один и тот же период года, часто имеют схожие черты, поведение, реакции. Это наблюдение стало основой для определения характеров по Знакам Зодиака. Как распределяются Знаки Зодиака по месяцам и как определить свой знак — узнай из нашего материала.Как определить Знак Зодиака по месяцу рождения Зодиак — это воображаемый пояс на небе, по которому движется Солнце в течение года. Он разделен на 12 частей, каждая из которых длится около месяца. И именно в это время властвует определенный знак. Чтобы узнать свой Знак Зодиака, достаточно знать точную дату рождения — день и месяц. Каждый знак Зодиака — это определенный архетип (первичный образ), энергия, способ видения мира, который, по мнению астрологов, ты получаешь в момент рождения, когда Солнце проходило через Пояс Зодиака. Читать по теме Совместимость знаков зодиака по дате рождения: какую жизнь парам пророчат цифры Рассказываем, как рассчитать совместимость в паре. Знаки гороскопа по месяцам Овен (21 марта — 19 апреля) Когда весна расцветает, Солнце входит в огненный Овен. Это символ нового начала, первого порыва, инициативы. Его энергия – как солнце, горячая и неуемная. Телец (20 апреля — 20 мая) Земля уже теплая, цветет, и Солнце входит в Тельца. Это время стабильности, чувственности, любви к красоте и комфорту. Близнецы (21 мая — 20 июня) Мир уже полон звуков, движения, жизни. Близнецы — это легкое дыхание ветра, любопытство, жажда знаний и общения. Рак (21 июня — 22 июля) День самый длинный, лето в разгаре. Рак – знак эмоциональной глубины, дома, заботы. Солнце здесь как в уютной квартирке. Лев (23 июля — 22 августа) Сердце лета. Солнце в своей максимальной силе, и Лев — его самое верное отражение. Это время гордости, творчества, желания сиять. Дева (23 августа — 22 сентября) Жара падает, урожай собирается. Дева — умная, аналитическая, трудолюбивая. Это энергия порядка и внимания к деталям. Весы (23 сентября — 22 октября) День и ночь становятся равными, баланс. Весы — о гармонии, красоте, дипломатии. Солнце здесь как весы, ищущие равновесие. Скорпион (23 октября — 21 ноября) Осень углубляется, природа меняется. Скорпион — знак трансформации, страсти, внутренней силы. Это мистическое время. Стрелец (22 ноября — 21 декабря) Предзимье, но еще много движения. Стрелец — о путешествиях, поиске смысла, открытости к новому. Козерог (22 декабря — 19 января) Солнце самое низкое, зима царит. Козерог — это сила, амбиция, выносливость. Водолей (20 января — 18 февраля) Глубокая зима и одновременно предчувствие весны. Водолей — не о холоде, а об идеях, прогрессе, будущем. Это символ новаторства. Рыбы (19 февраля — 20 марта) Ожидание весеннего расцвета. Рыбы — интуиция, мечты, милосердие. Это завершение круга, перед новым началом в Овне. Рexels Знаки Зодиака по стихиям Все Знаки Зодиака делятся на четыре стихии: Огонь, Земля, Воздух и Вода. Каждая из них олицетворяет определенный тип энергии, темперамента и образа мышления. Вот как выглядит это деление: Стихия Огня Активные, энергичные, страстные, импульсивные люди Овен (21 марта — 19 апреля); Лев (23 июля — 22 августа); Стрелец (22 ноября — 21 декабря). Стихия Земли Практичные, стабильные, приземленные, выносливые люди. Телец (20 апреля — 20 мая); Дева (23 августа — 22 сентября); Козерог (22 декабря — 19 января). Стихия Воздух Интеллектуальные, коммуникабельные, любознательные, непоседливые люди. Близнецы (21 мая — 20 июня); Весы (23 сентября — 22 октября); Водолей (20 января — 18 февраля) Стихия воды Чувствительные, интуитивные, эмоциональные, глубокие люди. Рак (21 июня — 22 июля); Скорпион (23 октября — 21 ноября); Рыбы (19 февраля — 20 марта). Теперь ты знаешь, как определить по дате рождения свой Знак Зодиака и можешь сравнить его характеристики с собственными. Но это только азбука гороскопа. И не стоит воспринимать ее как аксиому, ведь на планете живут сотни тысяч людей, родившихся в один день, однако каждый имеет свои оттенки темперамента и свой путь судьбы. Относись к гороскопу, как к интересной возможности глубже познать себя и других, и не забывай включать критичность мышления, ведь каждая информация должна пройти проверку твоим собственным опытом и иметь подтверждение мнением эксперта. Кстати, мы публикуем гороскоп для всех Знаков Зодиака, который составляет настоящая эксперт — астролог и философ из Нью-Йорка А.Т. Нуньес. Поинтересуйся, какое влияние будут иметь светила на события этой недели: гороскоп с 21 по 27 июля. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Гороскопы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter