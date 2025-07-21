Гороскоп на неделю: с 21 по 27 июля 2025 года — заряжайся солнечной энергией Льва

Если в жизни тебе нужен компас, попробуй поймать попутный ветер с помощью гороскопа.

Да, официальная материалистическая наука еще не исследовала астрологию как следует, но тысячелетняя практика составления астропрогнозов — убедительный аргумент “за” их влияние.

А если внимательно присмотреться, гороскоп — это бытовая психология в действии. Твой умный советчик и личный помощник.

Гороскоп в неделю: с 21 по 27 июля для всех знаков Зодиака

22 июля Солнце входит в знак энергичного и открытого миру Льва, официально начиная его сезон — время, когда все знаки начнут больше ценить дружбу, открытость и доверие к себе;

в тот же день Луна переходит в знак чувствительного Рака, и мы ощутим более сильное желание делиться чувствами;

26 июля Луна пойдет дальше — в знак Девы, и это подтолкнет нас взяться за ум и навести порядок в хаосе.

Близнецы завяжут полезные контакты, Львы померятся, с кем повздорили, Водолеи получат шанс на новую любовную историю, а Рыбы раскроют скрытые таланты.

Гороскоп на неделю с 21 июля по 27 июля для Овна (21 марта — 19 апреля)

Овны, в понедельник вас ждет приток энергии, и вы почувствуете себя готовым ко всему.

Со вторника уделите время близким — это идеальные дни для совместного отдыха, просмотра фильмов или ужинов за общим столом, которые укрепят ваши отношения.

С 24 июля сосредоточьтесь на партнерстве и любви. А на выходных не бойтесь принимать важные практические решения.

Гороскоп на неделю с 21 июля по 27 июля для Тельца (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, неделя начнется с переосмысления поступков, а во вторник Луна в Раке наполнит вас новой силой для дел.

Когда Солнце войдет в знак Льва (22 июля) у вас начнется важный этап: вы сфокусируетесь на доме и лучшем общении с родными. Терпение станет вашим главным союзником в важных разговорах.

26 июля Луна в Деве поможет завершить начатые проекты, а Марс подтолкнет дойти до финиша недели с новой энергией.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Близнецов (22 мая — 21 июня)

Близнецы, в начале недели энергия Урана поднимет ваш уровень креативности.

Со вторника, когда Луна перейдет в знак Рака, вам пора отдохнуть и быть готовыми возобновить социальные контакты — с 24 июля в вашу жизнь придет много новых знакомств.

Доверяйте новым идеям, записывайте их, 26 июля Марс придаст вам энергии, чтобы дать вашим мечтам и планам раскрыться!

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Раков (22 июня — 22 июля)

Раки, 22 июля Солнце покидает ваш знак и входит в знак Льва, открывая новый уровень самопознания. Вы начинаете понимать: чтобы добиться успеха в работе, нужно научиться компромиссам и командной игре.

На этой неделе вас больше будут беспокоить мечты и финансы — молодая луна в Раке поможет посмотреть на них реально и практично.

С 26 июля Луна в Деве поддержит ваше практическое мышление, а сезон Льва расширит личные границы — воспользуйтесь этим временем для новых знакомств.

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Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Львов (23 июля — 23 августа)

Львы, начинается ваше звездное время! Луна в Близнецах в начале недели наполнит вас праздничной энергией и позитивом в общении.

Во вторник Солнце входит в ваш знак, но противостояние с воинственным Плутоном будет держать в напряжении. Молодая луна придет 24-го. Это время — шанс переосмыслить отношения, сфокусироваться на любви и исцелении после сложного периода с Марсом.

Солнце и Луна во Льве запускают мощные новые энергии и дают шанс на примирение, если вы поссорились. Неделю завершает Луна в Деве — пора взять руль в руки и строить новые планы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Девы (24 августа — 23 сентября)

Девы, неделя начинается с ментального подъема — Луна в Близнецах подскажет, на какое дело стоит обратить особое внимание.

Со вторника Луна в Раке подарит тепло общения и призовет к искренности в дружбе.

Сезон Льва и молодая луна 24 июля откроют период, когда вы будете снова чувствовать свою силу — внутренний критик замолчит, а уверенность возобладает.

Когда в конце недели Луна войдет в ваш знак, вы буквально оживете – будете легко знакомиться, притягивать к себе людей и брать инициативу в свои руки.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Весов (24 сентября — 23 октября)

Весы, неделя для вас стартует ярко: Уран заряжают вас идеями, а энергия Меркурия дает ясность — особенно когда что-то пишешь или анализируешь.

Со вторника Луна в Раке настроит на рабочую волну, а вхождение Солнца в знак Льва поможет четко расставить приоритеты, чтобы достичь поставленной цели.

Сезон Льва подарит уверенность и силу действовать. Противостояние Сатурна может вызвать напряжение, но в то же время научит более эффективно использовать свое время.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Скорпионов (24 октября — 22 ноября)

Скорпионы, неделя начинается с вдохновения и ощущения, что следует доверять собственным идеям.

Солнце и Новолуние в Леве (22 и 24 июля) сияют на вершине вашего гороскопа — пора выйти из тени, забыть о прошлом и уверенно взять лидерство в свои руки.

В выходные обратите внимание на друзей и важные связи. А еще анализируйте, растите и открывайте новые грани себя вместе с мощной энергией Марса в Деве.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Стрельцов (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, неделя начинается с желания учиться и развиваться — ретроградный Меркурий даст шанс исправить ошибки.

Во вторник Луна в Раке в тандеме с Юпитером принесет легкость в усвоении нового — обучение будет в радость.

Солнце входит в знак Льва 22-го и открывает энергичный период — время открывать таланты, прокачивать навыки и строить сильные общественные связи.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Козерогов (22 декабря — 20 января)

Козероги, неделя учит вас работать с умом, а не больше, чем нужно. Луна в Близнецах поможет лучше распределять время и эффективно сотрудничать с другими.

Во вторник Луна в Раке откроет тему отношений — доверяй, дари тепло. Но это только начало более глубоких перемен, которые принесет Венера на следующей неделе.

Солнце во Льве с 22-го зарядит вас новыми идеями и позовет планировать вперед. Наберитесь терпения — и в ближайшие полгода увидите результаты своих усилий.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Водолея (21 января — 19 февраля)

Водолеи, на этой неделе в вашу жизнь войдет настоящая романтическая магия. Луна в Близнецах подарит оптимизм в любви — для пар это шанс углубить чувства, а для свободных сердец легко завязать новые знакомства.

Во вторник Луна в Раке прибавит в отношениях тепла и практичности.

22 июля начинается время Льва, и романтическое сияние только усилится. А молодой месяц 24-го может запустить новую любовную историю или углубить уже существующую.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 июля для Рыб (20 февраля — 20 марта)

Рыбы, начало недели подарит вам покой и ясность. Во вторник Луна в Раке принесет флирт, вдохновение и тепло от друзей.

22 июля придет время Льва — стоит раскрыть свои скрытые таланты. Молодой месяц 24-го поможет укрепить веру в себя и научиться заботе о собственном здоровье. Эта энергия подзарядит тебя перед важным периодом, когда в сентябре Сатурн вернется в твой знак.

А 26 июля Луна в Деве подсветит твои отношения — самое время вспомнить, как любить и поддерживать тех, кто рядом.

Автор гороскопа — А.Т. Нуньес, американская астролог и философ из Нью-Йорка. Источник: Yourtango.

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