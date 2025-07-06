Выпей кофе и замри: как маленькие радости спасают от стресса

В мире, где всё идёт наперекосяк — война, стресс, усталость и новости, которые не дают выдохнуть — даже самая маленькая радость может стать якорем. Не большой отпуск, не грандиозные планы, а одна минута тишины, запах лимона или разговор с кассиром. Уникальность этих маленьких терапевтических моментов в том, что они доступны каждому.

О том, как микрорадости меняют наше психологическое здоровье, пишет The New York Times, ссылаясь на опыт известных исследовательниц эмоций и практиков психического восстановления.

Радость как питательные вещества для психики

Директор Лаборатории позитивных эмоций и психофизиологии в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл Барбара Фредриксон объясняет, что даже короткие моменты радости действуют как питательные вещества для психического здоровья.

Они способствуют росту, устойчивости и помогают шаг за шагом становиться лучшей версией себя. Исследования показывают, что осознание и повторение таких маленьких радостей — залог долгосрочного благополучия и психологической гибкости.

Обратные неприятности и крошечные радости

Автор книги Сегодня было весело Бри Грофф советует искать обратные домашние неприятности. Если домашняя неприятность — это мелочь, которая непропорционально раздражает (например, перевёрнутая подушка или беспорядок в ванной), то её обратная версия — это маленькая вещь, которая приносит непропорционально большую радость.

Исследователь травм Мэри Кэтрин Макдональд использует термин TLJ (Tiny Little Joys, или крошечные маленькие радости). Ее клиенты часто делятся с ней такими мелочами: первый глоток кофе, аккуратно очищенный банан или запах любимого крема. Составление собственного списка и включение их в ежедневную рутину — эффективная техника эмоциональной поддержки.

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Замедление помогает наслаждаться жизнью

Клинический доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета Сью Варма советует выполнять ежедневные действия на скорости 0,5. Например, мыть посуду или наносить крем для лица медленно, с полным вниманием к процессу.

— Это две минуты, которые заставляют меня чувствовать себя любимой, — признаётся она.

Даже лимонад, приготовленный на полускорости — с нарезанием лимонов, ощущением их запаха и размешиванием сиропа — может стать маленькой терапией.

Маленькие радости — искры большого удовольствия

Не каждый может позволить себе полноценный отпуск или дорогой массаж, но можно найти маленькую искру большой радости, убеждена Бри Грофф. Например, вместо ужина в ресторане — сделать смузи дома и подать его в бокале на ножке. Вместо полотна — один каракуль в день. Любишь садоводство? Поставь на рабочий стол базилик и угощай коллег листочками.

Один из авторов этого опыта делится, что у него на столе стоит бутылка розовой воды. Иногда, чтобы улучшить настроение, он спрашивает коллегу: Хочешь, чтобы тебя обрызгали? — и это действительно работает.

Ранее мы писали о том, что мировой рейтинг счастья, который измеряет уровень удовлетворённости жизнью в разных странах, показывает, что Украина занимает 105 место. Такой низкий показатель в основном обусловлен войной, которая существенно влияет на психологическое состояние людей и уменьшает количество поводов для радости.

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