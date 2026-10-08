Как избавиться от мошки в доме или квартире. Боремся с проблемой на все сезоны

Каждая хозяйка замечает, как только в доме в теплом месте постоят плоды, то сразу вокруг них, как по волшебнику, появляются маленькие черные насекомые. Больше всего они любят фрукты, которые уже начинают подгнивать: яблоки, виноград, груши, сливы, лимоны. Так как избавиться от гостей? О действенных способах и проверенных средствах, как избавиться от мошки в квартире и доме — читай в нашем материале.

Причина появления мошек

Появление этих насекомых банально — чаще всего они попадают в комнату с новыми растениями и продуктами питания. И хотя эти насекомые не кусают и не издают раздражительных звуков, но они могут отрицательно повлиять на твое здоровье, летая по всей кухне, перенося вредные патогены и бактерии, позже попадающие в пищу.

А появляться в помещении они могут в любое время года. Лучшая приманка для насекомых — запах сезонных фруктов, сладкое вино, аромат некоторых цветов, соков, варенье. Так что потом появляется вопрос: как избавиться от мошек.

Какие бывают мошки

Земляные. Эти насекомые можно заметить возле комнатных цветов. Причина — избыточная влага. Насекомые попадают в помещение из вентиляции, из подвала и подъезда. Бывает и так, что зараженное растение приносят из магазина. Живёт недолго, но при жизни личинок откладывает очень много. Фруктовые преимущественно не представляют угрозы для человека, но возможно расстройство пищеварения при попадании личинок в организм. Их любимая еда — полусгнившие фрукты.

Лучше не допускать, чтобы эти мошки появились в твоем доме.

Для этого нужно:

своевременно избавляться от гнилых продуктов.

после покупки овощи лучше сразу класть в холодильник;

соблюдать гигиену в помещениях, особенно на кухне: влажную уборку, мытье посуды сразу после использования;

регулярно выносить мусор;

регулярно чистить миски домашних животных от остатков корма;

регулярно проветривать квартиру;

часто менять наполнитель в лотке для животных.

Как избавиться от мошек в квартире

Если мушки все же появились, их можно избавиться.

Способы и средства борьбы с мошками:

Нужно устранить источник размножения насекомых — выбросить гниющие продукты. Если это земляные, следует регулярно разрыхлять землю в горшках с домашними растениями, убирать опавшие листья, тщательно протирать вместимости снаружи, мыть поддон. Если насекомые появились в растениях, в земле, то ее следует заменить новой. Ловушка в бутылке: насекомых приманивают на любимые органические продукты. Это могут быть яблоки, груши, бананы, сливы, сладкий ликер, мед или компот на дне открытой пластиковой бутылки. Оставить на несколько часов, чтобы мошки залетели внутрь, после чего емкость нужно закрыть и выбросить. Ловушка из уксуса и мыла: небольшую банку заполняют на четверть водой с добавлением столовой ложки яблочного уксуса и чайной жидкости для мытья посуды. Запах уксуса приманит насекомых, а мыло не даст им вылететь из банки. Ловушка с пленкой: пригодную для приманки жидкость (варенье, компот, пиво) наливают в банку и затягивают ее сверху пищевой пленкой, в которой производят небольшие отверстия. Насекомые легко проникнут через отверстия, но назад им уже не выбраться. Ловушка – воронка: из картона делают воронку. При этом варианте берут бутылку или банку, наливают в нее фруктовый сок или другую соответствующую жидкость, вставляют воронку. Принцип работы тот же — мошки должны залететь внутрь, но не выбраться наружу, Клеевые ловушки: Липкие ленты продаются во многих магазинах, их стоимость довольно низкая, поэтому они доступны каждому. Репелленты: Аэрозольные инсектициды и химические средства для полива растений быстро и оперативно справляются с насекомыми. Но и они стоят дороже. Аэрозоли нужно распылить по всей комнате. Важно убедиться, что на столах не осталось продовольствия, посуды и средств личной гигиены. На период отделки придется покинуть всем квартиру, а перед возвращением сделать влажную уборку. Фумигаторы: Средства с жидкостью или нагреваемыми пластинами в аппарате, подключенном к розетке, безопаснее аэрозоли. Активным веществом могут быть как химикаты, так и натуральные экстракты растений, например ромашки или лаванды. В любом случае после их использования нужно проветрить комнату и сделать легкую влажную уборку.

Как избавиться от мошки в доме — народные средства

Эти мелкие насекомые очень чувствительны к резким запахам, имеющим много пряностей, специй. Запахи используют в борьбе с мошками, а наиболее эффективными средствами этой категории являются:

полынь;

базилик;

розмарин;

лимонный тимьян;

гвоздика и мята;

камфорное масло;

ромашка;

лимон-трава;

лимонный тимьян.

Очень эффективные эфирные масла:

чайного дерева;

эвкалипта;

герани или лаванды.

Теперь ты знаешь, как избавиться от мошек.

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