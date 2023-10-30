Как избавиться от мошки в доме или квартире. Боремся с проблемой на все сезоны

Осень – пора созревания фруктов и овощей. Каждая хозяйка замечает, как только в доме в теплом месте постоят плоды, то сразу вокруг них, как по волшебнику, появляются маленькие черные насекомые. Больше всего они любят фрукты, которые уже начинают подгнивать: яблоки, виноград, груши, сливы, лимоны. Так как избавиться от гостей? О действенных способах и проверенных средствах, как избавиться от мошки в квартире и доме — читай в нашем материале.
Появление этих насекомых банально — чаще всего они попадают в комнату с новыми растениями и продуктами питания. И хотя эти насекомые не кусают и не издают раздражительных звуков, но они могут отрицательно повлиять на твое здоровье, летая по всей кухне, перенося вредные патогены и бактерии, позже попадающие в пищу. А появляться в помещении они могут в любое время года. Лучшая приманка для насекомых – запах сезонных фруктов, сладкое вино, аромат некоторых цветов, соков, варенье. Так что потом появляется вопрос: как избавиться от мошек.
Лучше не допускать, чтобы эти мошки появились в твоем доме.
Для этого нужно:
Если мушки все же появились, их можно избавиться.
Способы и средства борьбы с мошками:
Эти мелкие насекомые очень чувствительны к резким запахам, имеющим много пряностей, специй. Запахи используют в борьбе с мошками, а наиболее эффективными средствами этой категории являются:
Очень эффективные эфирные масла:
Теперь ты знаешь, как избавиться от мошек. А раньше мы писали материал о том, как избавиться от мух в домашних условиях. Может, он на будущее тебе пригодится.
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