Как избавиться от клопов в доме, чтобы мелкие паразиты больше не пили твою кровь

Все мы слышали о клопах — насекомых, которые заводятся дома и пьют нашу кровь, пока мы спим. О них также беспокоятся студенты, когда заезжают в общежитие, туристы, когда приезжают в отел или на туристическую базу, и, наверное, все люди, когда переезжают в новый дом или квартиру.

Чуть ли не все слышали о клопах, но многие их не видели. Клопы — очень маленькие насекомые, до 5 мм длинной, красно-коричневого цвета. Они плоские, поэтому без труда пролазят в любые щели. Мы расскажем, как избавиться от клопов и откуда они вообще могут появиться в доме.

Откуда в доме могут появиться клопы

В квартиру или дом клопы могут попасть с мебелью, если, например, ты купил(-а) диван бывший в употреблении. Также их можно принести домой из мест, где бывает много людей: гостиницы, больницы, поезда, автобусы, а также насекомые могут пробраться в квартиру от соседей.

Как понять, что дома есть клопы

Первым признаком того, что в доме есть клопы, будут укусы. Они будут появляться по утрам на тех частях тела, что не укрыты одеялом или пижамой, ведь клопы — ночные паразиты. Укусы мелкие, красный, чешутся и образовывают неровную цепочку.

Если ты заметил(-а) такие укусы на себе, надо проверить постель и жилье. Прежде всего, осмотри постельное белье. На нем можно заметить ржавые или красноватые пятнышки. Кроме самых клопов, ты можешь найти маленькие бледно‑жёлтые яйца, длиной около 1 мм, их скорлупки и желтоватые шкурки, которые сбрасывают молодые особи.

Клопы могут прятаться в:

швах матрасов, диванах, креслах и другой мягкой мебели, стыках диванных подушек;

пружинных блоках матраса или дивана;

любых щелях в мебели;

складках постельного белья;

складках штор;

плинтусе;

пространстве под ковром, особенно возле плинтуса;

местах под картинами, зеркалами и другими висящими предметами;

розетках и выключателях;

отклеившихся обоях, на стыках обоев и потолка.

Как избавиться от клопов

Прежде всего, надо пропылесосить ковры, мебель и другие места, где могут прятаться клопы. Мусор с пылесоса запечатать и выбросить. Постельное, матрас, подушки и другие вещи герметически упаковать. Клопы могут жить без еды до года. Поэтому есть методы, как быстрее избавиться от клопов.

Как убрать клопов с помощью холода

Клопы не выживают при низких и высоких температурах. При -15°С они могут впасть в состояние анабиоза и прожить еще несколько месяцев, при -20°С умрут через несколько часов. Но, будем честными, не все могут найти такие температуры, поэтому есть другой метод борьбы с клопами.

Как бороться с клопами с помощью высоких температур

Клопы также не выживают при температуре +50°С. Поэтому постельное белье, занавески, одежду надо постирать в стиральной машинке при температуре выше +50°С. Также высушить в сушилке при максимальной температуре.

Диван, матрас, подушки надо обработать отпаривателем. Мебель надо отодвинуть от стены минимум на 15 см, чтобы клопы не смогли запрыгнуть на нее. Далее надо обработать дом специальными средствами.

Как бороться с клопами с помощью специальных средств

Сейчас существует много средств для борьбы с клопами, их продают в виде спреев, порошков и жидкостей. Перед использованием надо внимательно прочитать инструкцию. Также можно вызвать специальные службы, что помогают в борьбе с разными домашними паразитами.

Кроме этого, можно попробовать домашние средства борьбы с клопами. Эти насекомые не любят резкие запахи. Можно разложить ветки пахучих растений под кроватью и по углам комнат, а на подоконники и столы расставить душистую герань. В аптеке можно купить сушеную полынь и рассыпать вдоль стен всех комнат.

Еще попробуй мыть полы с нашатырным спиртом. Он послужит отпугивающим барьером, неприятным для клопов.

Так же можно сделать некую ловушку для клопов с помощью двухстороннего скотча. Он буде действовать по принципу липучки для мух. Скотч надо проклеить по периметру кровати, по плинтусам, порогам и дверям. Клопы будут прилипать к ленте, наутро ее надо снимать и выбрасывать.

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