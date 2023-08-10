Как подписать документ электронной цифровой подписью: простая инструкция

Сейчас электронный документооборот стал обычным делом, а не новинкой. Его внедрение на предприятиях и учреждениях имеет общегосударственное значение.

Из-за того, что в нашей стране есть четкий курс на диджитализацию, перевод большинства сервисов и услуг в онлайн-среду будет продолжаться и дальше.

Поэтому украинцам нужно знать уже сейчас, как сделать ЭЦП. Как подписать документ электронной цифровой подписью — читай в материале.

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Как подписать документ ЭЦП и кому это вообще нужно

Электронная подпись была введена в то время, когда свирепствовал ковид. На тот момент ЭЦП нужна была людям, которые берегут свое здоровье, чтобы избегать посещения различных организаций в период пандемии.

Ведь с помощью ЭЦП можно без проблем подписывать документы, не выходя из дома. Юридическую силу такому документу придает Закон Украины Об электронных документах и электронном документообороте № 851-IV от 22.05.2003.

Как подписать документ электронной цифровой подписью: инструкция

В Дії есть определенный алгоритм, по которому нужно создавать электронную подпись. Таким образом, получить ЭЦП можно:

У специальных поставщиков электронных доверительных услуг по перечню. В личном кабинете Приват24 или в отделении банка (если ты являешься клиентом ПриватБанка, то эта услуга будет бесплатной). В информационно-справочном департаменте Государственной налоговой службы. В министерстве внутренних дел (тоже бесплатно).

Как подписать документ онлайн: пошаговая инструкция

Перейди в Дію. Выбери опцию Подписание документов. Выбери тип носителя личного ключа. Введи пароль и нажми Прочитать ключ. Затем выбери документ для подписания и нажми Продолжить. Проверь название документа и нажми Подписать файл. Файл сохраняется автоматически. Если нет, то нажми кнопку Сохранить файл.

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