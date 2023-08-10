Как подписать документ электронной цифровой подписью: простая инструкция

Сейчас электронный документооборот стал обычным делом, а не новинкой. Его внедрение на предприятиях и учреждениях имеет общегосударственное значение.
Из-за того, что в нашей стране есть четкий курс на диджитализацию, перевод большинства сервисов и услуг в онлайн-среду будет продолжаться и дальше.
Поэтому украинцам нужно знать уже сейчас, как сделать ЭЦП. Как подписать документ электронной цифровой подписью — читай в материале.
Электронная подпись была введена в то время, когда свирепствовал ковид. На тот момент ЭЦП нужна была людям, которые берегут свое здоровье, чтобы избегать посещения различных организаций в период пандемии.
Ведь с помощью ЭЦП можно без проблем подписывать документы, не выходя из дома. Юридическую силу такому документу придает Закон Украины Об электронных документах и электронном документообороте № 851-IV от 22.05.2003.
В Дії есть определенный алгоритм, по которому нужно создавать электронную подпись. Таким образом, получить ЭЦП можно:
Ранее мы рассказывали, как оформить субсидию через приложение Дія.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.