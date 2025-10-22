Как утеплить окна на зиму: решения для деревянных и пластиковых, чтобы не мерзнуть

Чтобы с приходом холодов твой дом оставался уютным и теплым, стоит уже сейчас позаботиться о его утеплении.

Кроме обогревателей и теплой одежды, на помощь придет утепление окон, в том числе пластиковых. Что выбрать и как правильно утеплить окна — читай в материале.

Чем утеплять окна?

Теплоэкономная пленка является одним из самых простых вариантов утепления окон на зиму. Пленка сохраняет тепло благодаря своим термоизоляционным свойствам.

Купи такую ​​пленку в магазине стройматериалов и наклей на внутреннее стекло окна с помощью обыкновенного канцелярского скотча. Лучше приклеить плёнку поможет теплый воздух: используй фен для волос.

Перед утеплением стекло нужно хорошо вымыть, чтобы песчинки не портили терморегуляцию.

Уплотнители для окон помогают окну плотнее прилегать к поверхности и не пропускать тепло. “Родные” уплотнители изнашиваются со временем и начинают отходить от рамы окна, поэтому лучше их самостоятельно заменить перед зимними холодами.

Можно использовать пенополиэтилен, или пенистый полиэтилен . Это специальный самоклеящийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Купить его можно в магазине стройматериалов.

или . Это специальный самоклеящийся материал, который используют для теплоизоляции окон. Купить его можно в магазине стройматериалов. Попробуй воспользоваться старым проверенным методом — заклей щели окон скотчем, чтобы холодный воздух не проникал в дом.

Как утеплить пластиковые окна

Прежде всего переключи окна на зимний режим, чтобы обеспечить более сильный прижим и минимизировать поток холодного воздуха. Затем нужно заменить уплотнители, если они износились.

Далее наклей специальную энергосберегающую пленку на стеклопакеты, а щели под подоконником закрой монтажной пеной или силиконовым герметиком.

Также важно уплотнить место между стеной и рамой. Его можно заполнить силиконовым герметиком.

Вместе с тем можно установить роллеты, жалюзи или повесить шторы, чтобы создать дополнительный защитный слой от холода.

Для утепления можно использовать:

пенопласт;

минеральная вата;

герметики;

монтажная пена;

специальные смеси.

Как утеплить деревянные окна

У старых деревянных окон наиболее распространенная проблема — щели между створками. Поэтому важно их заполнить герметиком, поролоновыми лентами или уплотнителями.

Также можно наклеить теплоотражающую пленку, заменить штапики и уплотнители, если их уже использовали. Внутри окна тоже важно утеплить. Это можно сделать с помощью поролона.

Кроме того, можно использовать специальные резиновые прокладки на стыках створок, чтобы закрыть щели и предотвратить попадание холода в комнату. Вдобавок стоит заменить шпатлевку вокруг стекла: ее нужно почистить и заменить новой.

Деревянные окна можно дополнить тяжелыми шторами или занавесками, которые будут создавать дополнительный барьер от холода.

Для утепления можно использовать:

бумагу;

вату;

поролон;

резиновые или полимерные уплотнители;

монтажную пену;

герметик акриловый/силиконовый;

жесткий или мягкий утеплитель;

парафин;

алебастр.

Как изменить режим пластиковых окон на зиму

Немногие знают о режимах окон, которые можно изменить на сезон: стандартный, зимний или летний.

Переведя окна на зимний режим, получишь более высокий шанс сохранить тепло в доме: окно в таком положении гораздо плотнее прилегает к оконной раме.

Чтобы сменить режим пластиковых окон на зимний, нужно отрегулировать прижим створок, что позволит лучше сохранять тепло.

Пошаговая инструкция

Найди эксцентрики — металлические элементы, расположенные на торцевой части оконной створки. Они имеют овальную или круглую форму и позволяют регулировать прижим. Определи направление прижима. В эксцентриках имеется метка (обычно черточка или точка). Если она направлена ​​наружу, то окно стоит в летнем режиме (слабее прижим), если внутрь — в зимнем (более сильный прижим). Режим изменения. С помощью шестигранного ключа или плоскогубцев поверни эксцентрики так, чтобы метка указывала на сторону помещения. Это означает, что окно перешло на зимний режим. Проверьте уплотнители. Следует осмотреть резиновые уплотнители — если они износились, их следует заменить во избежание сквозняков.

