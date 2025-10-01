Субсидия на отопление: почему в этом году правила могут удивить многих

С 1 октября Пенсионный фонд Украины начал перерасчет жилищных субсидий на отопление. Это касается подготовки к новому отопительному сезону 2025–2026 годов.

Для большинства домохозяйств субсидия на отопительный сезон будет назначена автоматически, без дополнительных заявлений. Об этом сообщили в ведомстве.

Субсидия на отопительный сезон 2025: кто получит автоматически

В фонде напоминают, что отопительный сезон продлится с 16 октября по 15 апреля. Субсидия на отопительный сезон 2025 будет рассчитываться с учетом доходов семей за первый и второй кварталы этого года, а также с пенсий, начисленных в августе.

Даже тем домохозяйствам, которые летом получали нулевую помощь, размер выплат пересчитают автоматически.

Субсидия на отопительный сезон 2025–2026: когда нужно обращаться лично

Заявление в Пенсионный фонд необходимо подать тем, кто планирует получить субсидию на отопительный сезон 2025–2026 годов впервые. Также это касается семей, где произошли изменения в составе зарегистрированных лиц или в перечне жилищно-коммунальных услуг.

Если субсидия на летний период не была назначена из-за долгов, но задолженность уже погашена, реструктуризирована или оспорена в суде, помощь также можно оформить повторно.

Субсидия на отопление в октябре: способы подать документы

Подать документы для назначения субсидии на отопление в октябре можно несколькими способами. Это сервисные центры Пенсионного фонда, почтовое отправление, онлайн через веб-портал электронных услуг или приложение.

Доступными остаются также ЦНАПы и портал Дия. Если заявление будет подано до 30 ноября включительно, субсидия начисляется с начала отопительного сезона.

Более поздние обращения будут учитываться только с месяца подачи документов.

Отопительный сезон 2025–2026 в Украине, как и прежде, стартует в середине октября. В то же время точная дата начала будет зависеть от погодных условий в каждом регионе.

