Субсидія на опалення: чому цього року правила можуть здивувати багатьох

З 1 жовтня Пенсійний фонд України почав перерахунок житлових субсидій на опалення. Це стосується підготовки до нового опалювального сезону 2025–2026 років.

Для більшості домогосподарств субсидія на опалювальний сезон буде призначена автоматично, без додаткових заяв. Про це повідомили у відомостві.

Субсидія на опалювальний сезон 2025: хто отримає автоматично

У фонді нагадують, що опалювальний сезон триватиме з 16 жовтня по 15 квітня. Субсидія на опалювальний сезон 2025 розраховуватиметься з урахуванням доходів сімей за перший і другий квартали цього року, а також із пенсій, нарахованих у серпні.

Навіть тим домогосподарствам, які влітку мали нульову допомогу, розмір виплат переглянуть автоматично.

Субсидія на опалювальний сезон 2025–2026: коли треба звертатися особисто

Заяву до Пенсійного фонду необхідно подати тим, хто планує отримати субсидію на опалювальний сезон 2025–2026 років уперше. Також це стосується сімей, де відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб або в переліку житлово-комунальних послуг.

Читати на тему Чи буде опалення: в яких містах є загроза зриву сезону У кількох містах України є найвищі ризики для опалювального сезону.

Якщо субсидію на літній період не призначили через борги, але заборгованість уже погашена, реструктуризована чи оскаржена в суді, допомогу також можна оформити повторно.

Субсидія на опалення в жовтні: способи подати документи

Подати документи для призначення субсидії на опалення в жовтні можна кількома шляхами. Це сервісні центри Пенсійного фонду, поштове відправлення, онлайн через вебпортал електронних послуг чи застосунок.

Доступними залишаються і ЦНАПи, і портал Дія. Якщо заява буде подана до 30 листопада включно, субсидію нарахують з початку опалювального сезону.

Пізніші звернення враховуватимуться лише з місяця подання документів.

Опалювальний сезон 2025–2026 в Україні, як і раніше, стартує в середині жовтня. Водночас точна дата початку залежатиме від погодних умов у кожному регіоні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!